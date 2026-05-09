Junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: los cracks que dirían adiós en el Mundial 2026

Faltan pocos días para que empiece el Mundial 2026, un torneo que reunirá a las mejores selecciones del mundo y que es uno de los más esperados por los seguidores del deporte rey. En ese sentido, muchos fans quieren ver a las futuras estrellas que comandarán la nueva era, como la joya del FC Barcelona, Lamine Yamal, quien debutará en esta competición. Sin embargo, así como hay futbolistas que inician su camino en este torneo, también habrá otros que cerrarían un ciclo, siendo este su último Mundial, como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

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Futbolistas que jugarán su última Copa del Mundo

Lionel Messi

El vigente campeón del mundo, que debutó en la Copa Mundial de Alemania 2006 y posteriormente disputó las ediciones de 2010, 2014, 2018 y 2022, ha logrado mantenerse en la élite del fútbol durante cinco Mundiales consecutivos. Todo apunta a que esta será su despedida de la competición, luego de haber conquistado prácticamente todos los títulos importantes tanto a nivel de clubes como de selección.

Messi jugará su último Mundial con Argentina

Cristiano Ronaldo

El astro portugués también sería uno de los jugadores que le dirán adiós a la competición, pues con 41 años este podría ser el último gran torneo de su carrera. Además, la Copa del Mundo es el único título que le falta en su repertorio, por lo que no dudará en ir en busca de él.

CR7 apareció por primera vez en una Copa del Mundo en la edición de Alemania 2006. Desde entonces, defendió a su selección en los Mundiales de 2010, 2014, 2018 y 2022.

Cristiano Ronaldo buscará ganar el Mundial 2026. Foto: Selección de Portugal/Instagram

Kevin de Bruyne

Todo apunta a que también sería la última participación mundialista del exjugador del Manchester City FC, Kevin de Bruyne, una de las grandes figuras de la Generación Dorada de Bélgica. El mediocampista debutó en una Copa del Mundo en Brasil 2014 y posteriormente volvió a disputar las ediciones de 2018 y 2022.

Precisamente, el Mundial de Rusia 2018 quedó marcado como el punto más alto de aquella generación belga, ya que De Bruyne y compañía lograron el histórico tercer lugar, la mejor participación de Bélgica en una Copa del Mundo.

Luka Modrić

Con 40 años, Luka Modrić apunta a disputar la última Copa del Mundo de su carrera. El mediocampista croata debutó en los Mundiales durante la edición de Alemania 2006, donde era visto como una joven promesa. Sin embargo, con el paso de los años consolidó su prestigio gracias a sus actuaciones en las ediciones de 2014, 2018 y 2022.

Neymar Jr.

El popular 'Rey que no quiso ser Rey', Neymar, es considerado uno de los últimos grandes astros exportados por Brasil. Sin embargo, a sus 34 años, 'Ney' ha estado marcado por constantes lesiones durante la etapa más reciente de su carrera.

Por ello, todo parecería indicar que, pese a la gran trayectoria que posee, no estaría ni siquiera en la lista de convocados de Carlo Ancelotti para este torneo.

Lista de jugadores que participarán en su último Mundial: