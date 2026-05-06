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Bayern vs PSG: hora y canal de la semifinal

Selección mexicana amenazó a futbolistas con no convocarlos para el Mundial: "Por instrucciones..."

¡Se armó un tremendo escándalo! La Tri sacó un contundente comunicado en el que advirtió a sus futbolistas convocados en plenos playoffs de la Liga MX.

Gary Huaman
México enfrentará a Sudáfrica, Chequia y Corea del Sur en el Mundial 2026.
México enfrentará a Sudáfrica, Chequia y Corea del Sur en el Mundial 2026. | Foto: composición Líbero/MX
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A poco más de un mes para que empiece el Mundial 2026, acaba de explotar una polémica gigante alrededor de la selección de México, pues el Tri difundió un contundente comunicado en el que prácticamente amenazó a los futbolistas nacionales con no ser convocados a la cita mundialista si no se presentan en la concentración que arrancará este miércoles 6 de mayo.

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Esto se debe a que existe un conflicto directo entre la Federación Mexicana de Fútbol y los dueños de los clubes de la Liga MX, particularmente Chivas, pues varios jugadores convocados dejaron la concentración para unirse a sus equipos y disputar los playoffs del torneo local, así como las semifinales de la Concacaf Concachampions.

Debido a esto, la selección mexicana decidió lanzar un ultimátum y advirtió que todo futbolista que no se presente en el centro de alto rendimiento quedará fuera del Mundial 2026 por órdenes directas del entrenador Javier Aguirre.

Comunicado de la selección de México

Como se publicó el pasado martes 28 de abril de 2026, la concentración de la Selección Nacional de México para los tres partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia, y la Copa del Mundo, iniciará este miércoles 6 de mayo a las 20 horas con los 20 jugadores de la LIGA MX convocados por el director técnico Javier Aguirre.

Todos los jugadores deberán reportarse en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México. Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo”.

Comunicado oficial de la selección mexicana.

Comunicado oficial de la selección mexicana.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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