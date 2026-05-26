Con 7 jugadores de Alianza Lima y 2 de la 'U': Perú anunció su lista oficial de convocados

¡Atención! La selección peruana anunció en redes sociales su lista oficial de convocados por parte del director técnico, y en ella hay muchas sorpresas. La nómina cuenta con siete futbolistas de Alianza Lima, dos de Universitario y dos de Sporting Cristal, entre otros integrantes de diferentes instituciones deportivas nacionales e internacionales. Te contamos quiénes son.

Pensando en su microciclo número 5, que durará hasta el 27 de mayo, el combinado Sub-20, al mando de Thiago Kosloski, llamó a un total de 26 elementos que buscarán quedarse para los próximos encuentros amistosos y oficiales del combinado patrio. Recordemos que Perú no la viene pasando bien en ninguna de sus categorías, por lo que la hinchada espera cambios urgentes en el rendimiento.

Convocados de la selección peruana Sub-20

Por parte de Alianza Lima están Jefferson Muñoz, Giordan Gallardo, Piero Arroyo, Thiago Bocanegra, Mathias Muñoz, Geray Motta y Carlos Alvarado. En Universitario fueron llamados Gonzalo Álvarez y Sandro Cometivos; mientras que Sporting Cristal aportó a Adriano Ortega y Edison Sifuentes. Sin embargo, a continuación te brindamos la nómina completa de la selección peruana Sub-20.

Lista de convocados de la selección peruana.

PORTEROS

Brandon Carrol

Fabrizio Sarro

DEFENSAS

Jefferson Muñoz

Giordan Gallardo

Mathias Panizo

Pirlo Oba

Mauricio Morales

Adriano Ortega

MEDIOCAMPISTAS

Emerson García

Mathias Muñoz

Thiago Bocanegra

Piero Arroyo

Alexandro Fanarraga

Rodrigo Guerrero

Carlos Saavedra

Patricio Núñez

Jorge Barreto

Gabriel Soto

Jhostyn Ortiz

Edison Sifuentes

Juan Agreda

Franco Mendoza

DELANTEROS

Geray Motta

Carlos Alvarado

Gonzalo Álvarez

Sandro Cometivos

Vale precisar que estos trabajos tienen como objetivo sacar el mejor nivel de la selección peruana Sub-20 de cara al próximo reto importante que se le avecina: el Sudamericano de la categoría del 2027. El año pasado también se disputó este certamen, y la Blanquirroja terminó en el último lugar de la tabla general con cero unidades.