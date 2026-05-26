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Con 7 jugadores de Alianza Lima y 2 de la 'U': Perú anunció su lista oficial de convocados
La selección peruana lanzó su lista de convocados con algunos futbolistas de Alianza Lima y Universitario de Deportes. Revisa la nómina completa.
¡Atención! La selección peruana anunció en redes sociales su lista oficial de convocados por parte del director técnico, y en ella hay muchas sorpresas. La nómina cuenta con siete futbolistas de Alianza Lima, dos de Universitario y dos de Sporting Cristal, entre otros integrantes de diferentes instituciones deportivas nacionales e internacionales. Te contamos quiénes son.
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Pensando en su microciclo número 5, que durará hasta el 27 de mayo, el combinado Sub-20, al mando de Thiago Kosloski, llamó a un total de 26 elementos que buscarán quedarse para los próximos encuentros amistosos y oficiales del combinado patrio. Recordemos que Perú no la viene pasando bien en ninguna de sus categorías, por lo que la hinchada espera cambios urgentes en el rendimiento.
Convocados de la selección peruana Sub-20
Por parte de Alianza Lima están Jefferson Muñoz, Giordan Gallardo, Piero Arroyo, Thiago Bocanegra, Mathias Muñoz, Geray Motta y Carlos Alvarado. En Universitario fueron llamados Gonzalo Álvarez y Sandro Cometivos; mientras que Sporting Cristal aportó a Adriano Ortega y Edison Sifuentes. Sin embargo, a continuación te brindamos la nómina completa de la selección peruana Sub-20.
Lista de convocados de la selección peruana.
PORTEROS
- Brandon Carrol
- Fabrizio Sarro
DEFENSAS
- Jefferson Muñoz
- Giordan Gallardo
- Mathias Panizo
- Pirlo Oba
- Mauricio Morales
- Adriano Ortega
MEDIOCAMPISTAS
- Emerson García
- Mathias Muñoz
- Thiago Bocanegra
- Piero Arroyo
- Alexandro Fanarraga
- Rodrigo Guerrero
- Carlos Saavedra
- Patricio Núñez
- Jorge Barreto
- Gabriel Soto
- Jhostyn Ortiz
- Edison Sifuentes
- Juan Agreda
- Franco Mendoza
DELANTEROS
- Geray Motta
- Carlos Alvarado
- Gonzalo Álvarez
- Sandro Cometivos
Vale precisar que estos trabajos tienen como objetivo sacar el mejor nivel de la selección peruana Sub-20 de cara al próximo reto importante que se le avecina: el Sudamericano de la categoría del 2027. El año pasado también se disputó este certamen, y la Blanquirroja terminó en el último lugar de la tabla general con cero unidades.
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