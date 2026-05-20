Figura de la selección peruana habla sobre posible llegada a Universitario: “Linda oportunidad”

Universitario de Deportes quiere armar el mejor plantel posible y apunta a fichar nombres importantes para conquistar el título de la Liga Peruana de Vóley en la siguiente temporada. En ese contexto, una figura de la selección peruana confirmó que tuvo acercamientos con la escuadra merengue para firmar contrato.

Figura de la selección peruana habla sobre posible llegada a Universitario

En una entrevista con 'La Cátedra Deportes', la voleibolista Ingrid Herrada fue consultada por sus opciones de incorporarse al plantel de Universitario en la siguiente campaña. Esta posibilidad tomó fuerza tras el retiro de Zaira Manzo.

Al respecto, la jugadora nacional reveló que las Pumas son una de las opciones que maneja para continuar su carrera, pero no es la única. Sin embargo, manifestó que está muy agradecida por haber sido considerada y que sería muy grato llegar al club.

Video: La Cátedra Deportes.

“Es una opción llegar a la 'U'. Creo que sería muy grato. Pero lo voy a dejar ahí, es una opción. Tengo varias opciones. Me han llamado varios clubes y estoy muy agradecida por haberme considerado dentro de su lista. La 'U' está dentro de las opciones”, expresó.

En esa línea, la armadora nacional reconoció que Universitario fue uno de los primeros equipos que la contactó para iniciar las negociaciones y, aunque evitó dar detalles concretos, reconoció que sería “una linda oportunidad”.

"Universitario fue uno de los primeros que me llamó, sí. No puedo dar más detalles para ser honesta, pero sería una linda oportunidad para mi", concluyó la talentosa jugadora.

Ingrid Herrada fue convocada a la selección peruana

Ingrid Herrada tuvo un gran rendimiento en las filas de Olva Latino en la última temporada. Este factor llevó a que el DT Antonio Rizola la considerara en la lista de convocadas para los entrenamientos de la selección peruana de vóley, que se prepara para el inicio de la Copa América y el Sudamericano.

“Siempre agradecida. Creo que esta es una gran oportunidad de estar acá convocada en la preselección y lo estoy aprovechando al máximo. Me ayuda mucho a mantenerme en ritmo para lo que es la liga”, señaló la armadora.