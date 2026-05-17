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Aixa Vigil no se guardó nada y dejó potente mensaje en medio de su conflicto con San Martín: “El tiempo…”

Aixa Vigil se pronunció en redes sociales tras la controversia por su carta pase con San Martín y su deseo de vestir la camiseta de Universitario.

    Antonio Vidal
    Aixa Vigil rompió su silencio tras polémica con San Martín. Foto: composición Líbero
    Aixa Vigil rompió su silencio tras polémica con San Martín. Foto: composición Líbero
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    Aixa Vigil rompió su silencio en redes sociales en medio de la controversia generada por su carta pase con San Martín, luego de la aplicación del reglamento de afiliaciones de la Federación Peruana de Vóley (FPV). Aunque la voleibolista firmó por una sola temporada con las ‘Santas’, la normativa vigente exige que la jugadora permanezca al menos dos años en el club antes de permitir su venta.

    Esta situación provocó un conflicto entre Vigil y la institución de Santa Anita. La atacante busca salir del club tras recibir una propuesta de Universitario de Deportes, equipo del que es hincha. No obstante, mientras no se solucione el tema de su carta pase, la voleibolista no podrá incorporarse al plantel de las ‘Pumas’ para la próxima temporada.

    Aixa Vigil podría dejar la Universidad San Martín para fichar por Universitario.

    PUEDES VER: San Martín dejó contundente mensaje a Aixa Vigil y 'advirtió' a su representante: "Ya sabemos quién es"

    Aixa Vigil dejó potente mensaje en medio de su conflicto con San Martín

    Debido a ello, las críticas en su contra no se han hecho esperar, por lo que la voleibolista rompió su silencio en redes sociales y lanzó un contundente mensaje, lo que ha generado muchas reacciones.

    Hay cierta intimidad en quedarse callada y dejar que el tiempo ponga todo en su lugar”, publicó la jugadora de 24 años.

    Mensaje de Aixa Vigil

    Mensaje de Aixa Vigil

    Cabe destacar que gran parte de los hinchas de la USMP ya no desean verla en el equipo, mientras que los aficionados de Universitario esperan que la situación se solucione para concretar su llegada al club crema. Por ello, se espera que su futuro se defina en los próximos días.

    Antonio Vidal
    AUTOR: Antonio Vidal

    Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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