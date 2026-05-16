- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cienciano vs Alianza Lima
- Chelsea vs Manchester City
- Al Nassr vs Gamba Osaka
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
- Tabla Liga 1
Universitario sorprendió a sus hinchas con histórico regreso: “El inicio de una nueva etapa”
Mediante sus redes sociales, Universitario sorprendió a sus hinchas al anunciar por todo lo alto un histórico regreso. ¿De qué se trata? Te lo contamos aquí.
Universitario de Deportes sigue buscando consolidarse como uno de los clubes más influyentes del Perú. En ese sentido, la ‘U’, mediante sus redes sociales y una reciente conferencia, anunció por todo lo alto un histórico regreso.
Se trata del básquet, pues Franco Velazco sorprendió con un anuncio que devuelve al club a sus raíces deportivas. El administrador crema llamó la atención al reincorporar esta disciplina, recordando que la historia de Universitario no solo se limita al fútbol.
PUEDES VER: Ruidíaz tuvo curiosa reacción tras publicación de aficionado que le recordó su hinchaje por la 'U'
Franco Velazco anuncia el regreso del baloncesto a Universitario
En sus palabras, Velazco reconoció que el baloncesto en el Perú a estado muy a los sombra de otras disciplinas. Además de mostrar mucha indiferencia en cuanto a su promoción. En este contexto, aseguró que la institución busca recuperar y fortalecer el interés por este gran deportiva.
Por su parte, Fabricio Aservi, jefe del polideportivo, informó que recibió múltiples mensajes y consultas sobre si en algún punto se retomaría este deporte.
Cabe señalar que el club crema competirá en la Segunda División de la Liga de Lima, teniendo como principal objetivo el resurgimiento del equipo masculino, mientras que la rama femenina ya viene mostrando un destacado presente a nivel competitivo.
Durante la conferencia fueron presentados Nicolás La Rosa y Eric Pedersen como las principales figuras de la disciplina. Además, se informó que el equipo estará bajo la dirección de Tito López y contará con un plantel conformado por entre 15 y 18 jóvenes.
Universitario anunció el regreso del básquet
¿Cuándo debutará el equipo de básquet de Universitario?
El estreno en la Liga de Lima está programado para el sábado 23 de mayo, aunque tanto la sede como la lista final de jugadores serán anunciadas en los próximos días.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO. Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90