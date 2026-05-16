Ruidíaz tuvo curiosa reacción tras publicación de aficionado que le recordó su hinchaje por la 'U'

Universitario de Deportes cayó derrotado frente a Atlético Grau en el Estadio Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura. Dicho encuentro estuvo marcado por la histórica frase de la ‘ley del ex’, pues Raúl Ruidíaz fue el verdugo de la ‘U’ tras anotar el único gol del partido. El delantero aprovechó la ventaja numérica que tenía su equipo tras la expulsión en el cuadro crema y supo sacar provecho de los espacios que dejaba el elenco local.

En ese sentido, después del compromiso, muchos hinchas le dejaron en redes sociales diversos mensajes positivos a la ‘Pulga’, recordando su paso por el conjunto estudiantil. En este contexto, el delantero le contestó a uno de los aficionados.

“Que gusto verte disfrutar muñeco.Sabemos que siempre será. Y dale ‘U’”. Ante este comentario, el atacante no dudó en agradecer el gesto. “Gracias mi bro”, contestó el jugador de Grau.

Raúl Ruidíaz le respondió a hincha de la U

Esa fue la fría respuesta del futbolista al mensaje del hincha crema, quien dejó entrever que, pese al gol anotado, la ‘Pulga’ sigue siendo hincha de la ‘U’.

¿Cuánta puntuación obtuvo Raúl Ruidíaz tras el partido de Universitario?

Tras el partido, Raúl Ruidíaz obtuvo una puntuación de 7,9 y fue considerado el mejor jugador del encuentro ante Universitario. Esto, de acuerdo con la calificación otorgada por Sofascore.