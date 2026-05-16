0
EN DIRECTO
Al Nassr vs G Osaka con Cristiano Ronaldo
PREVIA
Alianza Lima vs Cienciano por Torneo Apertura

Jorge Araujo reveló sus expectativas de Héctor Cúper al mando de Universitario: “Le deseo…”

Tras la llegada de Cúper, ‘Coco’ no dudó en manifestar su postura sobre el futuro de Universitario bajo el mando del reconocido técnico.

Antonio Vidal
Jorge Araujo habló sobre la llegada de Héctor Cúper. Foto: composición Líbero/Inka Digital TV/Universitario
Jorge Araujo habló sobre la llegada de Héctor Cúper. Foto: composición Líbero/Inka Digital TV/Universitario
COMPARTIR

Luego de la derrota de Universitario ante Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1, Jorge Araujo habló con los medios sobre diversos temas tras su experiencia como DT del elenco crema. Durante la conferencia, 'Coco' también se refirió a la llegada de Héctor Cúper a la 'U'.

Jorge Araujo habló sobre su futuro en Universitario. Foto: composición Líbero/Inka Digital TV

PUEDES VER: ¿Se queda? Jorge Araujo dio determinarte palabras sobre su futuro en Universitario: “Se resolverá…”

En sus declaraciones, Araujo resaltó la gran trayectoria del técnico argentino y señaló que espera que le vaya bien en esta nueva etapa al mando del club de Ate.

“Yo creo que sí. Es un técnico de mucho recorrido, mucha experiencia”, fueron las primeras palabras de 'Coco', quien se mostró optimista ante la llegada de un entrenador de gran trayectoria a Universitario.

Asimismo, no dudó en resaltar las expectativas que tiene sobre él y destacó que el equipo está a la altura de cualquier reto, por lo que espera que todo le vaya bien.

Yo puntualmente le deseo lo mejor. Sé que el equipo va a sacar adelante todos los partidos que tiene por delante. Eso lo creo, siempre lo he creído. Estamos a la altura de cualquier competencia y tenemos los jugadores necesarios para hacerlo”, finalizó.

Araujo

Jorge Araujo se refirió a la llegada de Héctor Cúper

¿Cuándo juega Universitario?

Universitario se enfrentará este miércoles 20 de mayo a Nacional de Uruguay, en un encuentro correspondiente a la Copa Libertadores. Dicho compromiso se podrá seguir desde las 5.00 p. m. (hora peruana).

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Hernán Barcos cerca de dejar FC Cajamarca y firmar por Cristal para el Clausura: "Muy probable"

  2. Se confirmaron los refuerzos que llegarán a Universitario para el Torneo Clausura: "Sí o sí"

  3. Alineaciones Alianza Lima vs Cienciano: el imponente once de Guede para ganar en Cusco

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO. Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano