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Jorge Araujo reveló sus expectativas de Héctor Cúper al mando de Universitario: “Le deseo…”
Tras la llegada de Cúper, ‘Coco’ no dudó en manifestar su postura sobre el futuro de Universitario bajo el mando del reconocido técnico.
Luego de la derrota de Universitario ante Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1, Jorge Araujo habló con los medios sobre diversos temas tras su experiencia como DT del elenco crema. Durante la conferencia, 'Coco' también se refirió a la llegada de Héctor Cúper a la 'U'.
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En sus declaraciones, Araujo resaltó la gran trayectoria del técnico argentino y señaló que espera que le vaya bien en esta nueva etapa al mando del club de Ate.
“Yo creo que sí. Es un técnico de mucho recorrido, mucha experiencia”, fueron las primeras palabras de 'Coco', quien se mostró optimista ante la llegada de un entrenador de gran trayectoria a Universitario.
Asimismo, no dudó en resaltar las expectativas que tiene sobre él y destacó que el equipo está a la altura de cualquier reto, por lo que espera que todo le vaya bien.
“Yo puntualmente le deseo lo mejor. Sé que el equipo va a sacar adelante todos los partidos que tiene por delante. Eso lo creo, siempre lo he creído. Estamos a la altura de cualquier competencia y tenemos los jugadores necesarios para hacerlo”, finalizó.
Jorge Araujo se refirió a la llegada de Héctor Cúper
¿Cuándo juega Universitario?
Universitario se enfrentará este miércoles 20 de mayo a Nacional de Uruguay, en un encuentro correspondiente a la Copa Libertadores. Dicho compromiso se podrá seguir desde las 5.00 p. m. (hora peruana).
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