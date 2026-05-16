¿Se queda? Jorge Araujo dio determinarte palabras sobre su futuro en Universitario: “Se resolverá…”

Universitario de Deportes perdió duramente en casa el pasado viernes 15 de mayo ante Atlético Grau, encuentro que terminó 1-0 a favor del equipo de Sullana. Tras el partido, se dio por finalizado el ciclo de Jorge Araujo al mando del elenco crema, pues como se sabe, todo parece indicar que Héctor Cúper asumirá el grupo para el partido contra Nacional por Copa Libertadores.

En conferencia de prensa, ‘Coco’ fue consultado sobre su futuro en el club, donde dejó en claro que desde la salida de Javier Rabanal tuvo una conversación con la institución para manifestar su postura, por lo que espera que, tras la llegada de Cúper, su situación se resuelva de la mejor manera.

“Yo desde el primer día que se fue Javier (Rabanal) les di la libertad de que, si tenían que traer un comando técnico, no se sientan en la obligación de que yo tenga que permanecer, que tengan libertad de poder traer al entrenador que quisieran. Después lo mío, bueno, se resolverá, espero que de la mejor manera”, fueron las primeras palabras del técnico peruano, que dio a conocer el no condicionó al club a que lo incluyan en el nuevo comando técnico.

Además, Araujo manifestó que, desde que asumió el cargo, tuvo el deseo de sacar adelante al equipo, pues se siente muy identificado con Universitario.

“No he hablado puntualmente qué es lo que va a pasar, pero sí desde el primer momento que sucedió, con el deseo de sacarlo adelante siempre, también tuve ese mensaje para el club. Nada, yo soy del club, quiero lo mejor para el club y toda la vida lo voy a desear así”, complementó.

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¿Jorge Araujo dejará Universitario?

En otro momento, Jorge Araujo dejó en claro que se siente preparado para asumir nuevos retos como entrenador. Por ello, dejó en el aire su continuidad dentro del club de Ate.

“Estoy preparado, siento que estoy preparado, siento que soy un profesional, confío mucho en mí. Sé que el tiempo va a demostrar lo que yo estoy diciendo y nada, yo confío en el tiempo también”, finalizó.