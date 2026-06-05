Universitario y el detalle que falta para que Adrián Quiroz sea su nuevo fichaje

Universitario de Deportes busca conformar una plantilla competitiva de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026, motivo por el cual ya gestiona sus próximos refuerzos. En ese contexto, Adrián Quiroz aparece como una de las principales alternativas para reforzar el mediocampo; no obstante, todavía quedan detalles por resolver. A continuación, te contamos qué hace falta para que el volante de Los Chankas pueda firmar por el conjunto crema.

Universitario y el último paso para que Adrián Quiroz sea su nuevo fichaje

Gustavo Peralta dio a conocer cuáles serían los siguientes pasos y qué resta para que los directivos de Universitario concreten el fichaje de Quiroz con miras al Clausura de la Liga 1.

El comunicador explicó que uno de los avances más importantes que debe concretar el club encabezado por el administrador Franco Velazco es acordar la cuestión económica con el jugador, ya que aún continúan las reuniones entre sus representantes y los integrantes de la institución.

Adrián Quiroz está cerca de fichar por Universitario de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026

“Los agentes del volante y la administración crema ya sostuvieron una reunión y vienen afinando los detalles económicos de la operación. Desde el entorno del jugador considera que están cerca de llegar a un punto de acuerdo”, escribió el periodista.

Asimismo, otro aspecto importante que aún queda por definir es la negociación de la cláusula de salida de Adrián Quiroz con su club, Los Chankas. Universitario de Deportes deberá reunirse con los directivos de la institución de Andahuaylas para alcanzar un acuerdo por el volante.

"Lo que aún falta definir es la negociación entre Universitario y Los Chankas, club dueño de su pase, respecto a la cláusula de salida. Sin embargo, existe buena predisposición del club de Andahuaylas para cerrar tratos pronto", finalizó.

Adrián Quiroz ya jugó en Universitario

Adrián Quiroz inició su trayectoria en Universitario de Deportes en las divisiones menores. Su buen desempeño le permitió avanzar hasta el equipo de reserva, pero en 2021 tuvo que dejar la institución ante la escasez de oportunidades en el primer plantel. Con el conjunto crema, solo disputó 2 encuentros en 2019 por la Copa de la Liga, torneo que ese año se denominó Copa Bicentenario.