Raúl Ruidíaz y el desafiante mensaje que le mandó a jugador de Universitario: "Te asustaste"

Raúl Ruidíaz tiene todo encaminado para volver a Universitario. La Pulga quiere regresar al equipo de sus amores para el Torneo Clausura, pero aún no hay un acuerdo cerrado. El delantero tiene cláusula de salida y el monto supera el presupuesto de la 'U'. Ambas escuadras se sentarán a negociar y buscarán llegar a un consenso.

En medio de las gestiones, Raúl Ruidíaz utilizó su cuenta de Instagram para mandar un mensaje a Caín Fara, una de las figuras del cuadro crema. "Te asustaste", escribió la Pulga con un emoticón de risa.

La publicación de Raúl Ruidíaz y el mensaje que le mandó a Caín Fara.

Como era de esperarse, los hinchas cremas tomaron con gracia la publicación del delantero de 35 años. Algunos fanáticos indicaron que Raúl es el jugador que necesita Universitario para el Torneo Clausura.

Raúl tiene contrato con Atlético Grau hasta finales de 2029 y, según se conoció, es uno de los jugadores mejor pagados del fútbol peruano. Por ello, su cláusula de salida es un monto considerable.

Además, Gustavo Peralta explicó en Linkeados que no hay una cláusula especial para Universitario. Es un monto establecido para cualquier equipo que desee contratar a Raúl Ruidíaz.

¿Cuánto vale Raúl Ruidíaz?

El precio de Raúl Ruidíaz en el mercado de pases es de 300 mil euros, según Transfermarkt. En 2021, el atacante alcanzó el monto más alto de su carrera con 8 millones de euros, cuando estaba en Seattle Sounders.