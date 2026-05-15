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Raúl Ruidíaz dio fuerte confesión sobre Universitario tras anotarle un gol: "Esta institución..."

Raúl Ruidíaz anotó el gol del triunfo de Atlético Grau sobre su exclub, Universitario de Deportes. Tras ello, el delantero salió al frente para hacer una fuerte revelación sobre los cremas.

Luis Blancas
Raúl Ruidíaz dio fuerte confesión sobre Universitario tras marcarle un golazo
Raúl Ruidíaz dio fuerte confesión sobre Universitario tras marcarle un golazo | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes cayó por 1-0 frente a Atlético Grau en el Estadio Monumental, en un encuentro correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. Con este resultado, el conjunto crema quedó sin posibilidades de disputar el título de la primera fase del campeonato. Además, Raúl Ruidíaz anotó un gran gol y, después de ello, hizo una contundente revelación sobre su exclub.

Raúl Ruidiaz anotó golazo a Universitario y Atlético Grau gana 1-0

PUEDES VER: ¡La ley del ex! Raúl Ruidíaz anotó un golazo contra Universitario y puso el 1-0 para Atlético Grau

Raúl Ruidíaz dio fuerte confesión sobre Universitario tras marcarle un golazo

Raúl Ruidíaz fue la figura del encuentro al anotar el único gol del partido en los primeros minutos de la segunda mitad. El delantero peruano aplicó la llamada ley del ex y terminó siendo elegido como el jugador más destacado del compromiso, tras darle tres unidades de gran valor al conjunto piurano.

Tras el encuentro, Ruidíaz manifestó su satisfacción por el resultado y subrayó lo valioso del triunfo, dada la difícil situación que vive Atlético Grau. “La verdad, estoy muy contento, más por la situación que estamos pasando. Necesitábamos ganar”, señaló el delantero a L1 MAX.

Video: L1 MAX

Uno de los momentos que más llamó la atención fue que Ruidíaz no celebró el tanto frente a los hinchas cremas. El futbolista aseguró que adoptó esa postura por el cariño que mantiene hacia Universitario, club donde inició su carrera profesional.

“No lo celebré por respeto, tanto amor y cariño a esta institución”, sostuvo el atacante. Finalmente, también confesó que extraña al cuadro merengue y a su hinchada: “Sí, obviamente. Se extraña la hinchada norte, es hermosa”, concluyó.

Raúl Ruidíaz anotó golazo a Universitario

En el minuto 45 de la primera mitad, Ruidíaz aprovechó que la zaga de Universitario se encontraba adelantada y marcó el 1-0 para Atlético Grau ante el cuadro merengue, su antiguo club.

Al anotar ese gran gol, la ‘Pulga’ decidió no festejarlo como gesto de respeto a su etapa en el equipo crema, donde en su día fue considerado por la afición el máximo artillero del club.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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