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Universitario vs Atlético Grau por Liga 1

¡La ley del ex! Raúl Ruidíaz anotó un golazo contra Universitario y puso el 1-0 para Atlético Grau

En el inicio del segundo tiempo, Raúl Ruidíaz marcó un buen gol a favor de su equipo, Atlético Grau, y en contra de su exclub, Universitario de Deportes.

Luis Blancas
Raúl Ruidiaz anotó golazo a Universitario y Atlético Grau gana 1-0
Raúl Ruidiaz anotó golazo a Universitario y Atlético Grau gana 1-0 | Composición: Carlos Felix /URPI-LR/ L1MAX
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Universitario de Deportes pierde uno a cero ante Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en el Estadio Monumental de Ate. El gol del cuadro norteño lo marcó un exjugador de la escuadra crema: Raúl Ruidíaz.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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