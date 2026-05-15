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¡La ley del ex! Raúl Ruidíaz anotó un golazo contra Universitario y puso el 1-0 para Atlético Grau
En el inicio del segundo tiempo, Raúl Ruidíaz marcó un buen gol a favor de su equipo, Atlético Grau, y en contra de su exclub, Universitario de Deportes.
Universitario de Deportes pierde uno a cero ante Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en el Estadio Monumental de Ate. El gol del cuadro norteño lo marcó un exjugador de la escuadra crema: Raúl Ruidíaz.
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