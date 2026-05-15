La polémica expulsión de Andy Polo que dejó con diez hombres a Universitario - VIDEO
A los 30' minutos del primer tiempo, Andy Polo recibió tarjeta roja luego de un fuerte codazo a un futbolista de Atlético Grau y ahora deja con 10 jugadores a Universitario.
Universitario de Deportes se mide ante Atlético Grau por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y, en el partido, se produjo una polémica expulsión después de que Andy Polo cometiera una dura falta sobre un rival, con lo que dejó a su equipo con 10 jugadores.
Andy Polo salió expulsado del Universitario vs Atlético Grau tras fuerte codazo
A los 30 minutos del primer tiempo, Polo fue expulsado después de que el árbitro Sebastián Lozano acudiera al VAR y confirmara que el futbolista crema había levantado el codo hacia el rostro de Gabriel Alfaro, jugador de Atlético Grau.
Después de esa acción, el jugador del conjunto crema fue expulsado con tarjeta roja y consideró injusta la decisión arbitral. Pese a su protesta, el réferi mantuvo su criterio y el equipo crema continúa el encuentro con 10 hombres frente al cuadro norteño.
Video: L1MAX
Con esta expulsión, Andy Polo sumó su primera sanción importante de la temporada 2026, luego de disputar 14 partidos en el Torneo Apertura. Hasta ese momento, además, no había visto ninguna tarjeta amarilla.
Universitario vs Atlético Grau por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026
Universitario de Deportes iguala 0-0 frente a Atlético Grau en la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, en un duelo disputado en el Estadio Monumental de Ate. El cuadro crema afronta el encuentro con diez futbolistas debido a la expulsión de Andy Polo.
