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Alianza Lima define el perfil de sus refuerzos para el Torneo Clausura

Pablo Guede y Franco Navarro trabajan en la llegada de dos incorporaciones para potenciar al campeón del Apertura.

Manuel Menéndez
Alianza Lima sumaria dos refuerzos para el Clausura
Alianza Lima sumaria dos refuerzos para el Clausura | La República | Archivo
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En Matute ya comenzó la planificación del segundo semestre. Luego de conquistar el Torneo Apertura, Alianza Lima inició la búsqueda de refuerzos con el objetivo de fortalecer su plantel y mantenerse en la pelea por el título nacional.

Alianza Lima se enfoca en cerrar un cuadrangular en Matute previo al Torneo Clausura 2026.

PUEDES VER: Alianza Lima se alista para jugar un cuadrangular internacional en Matute

La dirección deportiva, encabezada por Franco Navarro, trabaja de manera coordinada con Pablo Guede para encontrar los nombres ideales. En principio, el club apunta a incorporar dos jugadores para afrontar el Torneo Clausura.

No serán apuestas

El entrenador argentino ya dejó definido el perfil que busca para sus nuevos dirigidos. La prioridad pasa por jugadores con experiencia, jerarquía y recorrido internacional, características que permitirían reducir los tiempos de adaptación al fútbol peruano y a las exigencias del club.

Guillermo Salas le ganó el juicio a Alianza Lima tras denunciarlos.

PUEDES VER: Poder Judicial falló en contra de Alianza Lima y deberá pagarle millonario monto a 'Chicho' Salas

Experiencia y títulos

Otro aspecto que se toma en cuenta en Matute es el historial de los posibles refuerzos. La dirigencia y el comando técnico valoran jugadores que hayan conseguido títulos a lo largo de su carrera y tengan la capacidad de convivir con la presión que implica defender la camiseta blanquiazul.

Por ahora, la evaluación continúa y en los próximos días podrían surgir novedades sobre las primeras gestiones para reforzar al campeón del Apertura.

Manuel Menéndez
AUTOR: Manuel Menéndez

Egresado en Ciencias de la Comunicación, Redactor Web y de la edición impresa del Diario Libero, con más de 15 años en periodismo deportivo. Antes en Televisa México, Todo Sport y El Bocón.

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