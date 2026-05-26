Mientras Alianza Lima celebra la conquista del Torneo Apertura, Pablo Guede ya piensa en los retos que traerá la segunda parte de la temporada. Uno de ellos tiene nombre propio: Federico Girotti.

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El delantero argentino no ha logrado mostrar con regularidad el nivel que lo llevó a ser uno de los refuerzos más importantes del plantel, pero en Matute mantienen plena confianza en sus condiciones. Por ello, el comando técnico prepara un plan para que llegue en su mejor versión al Torneo Clausura.

Federico Girotti salió campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 con Alianza Lima

La Copa de la Liga aparece como el escenario ideal para que el atacante gane continuidad, confianza y ritmo de competencia. La intención es que sume la mayor cantidad de minutos posibles y recupere el olfato goleador que esperan ver en la etapa decisiva del año.

Guede considera que Girotti puede convertirse en una pieza importante en la lucha por el título nacional. Por eso, el objetivo es que aproveche esta etapa para ponerse a punto y llegar al Clausura como una alternativa de peso en el ataque blanquiazul.