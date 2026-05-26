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Pablo Guede y las normas de oro que impuso en Alianza Lima para ganar el Apertura

Guede reforzó la disciplina y el bajo perfil en Alianza Lima con el objetivo de mantener al equipo enfocado en la conquista del Clausura.

Manuel Menéndez
Pablo Guede realiza una buena campaña con Alianza Lima en la Liga 1
Pablo Guede realiza una buena campaña con Alianza Lima en la Liga 1 | La República | JIbañez
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Pablo Guede no solo cambió la cara futbolística de Alianza Lima para conquistar el Torneo Apertura. El técnico argentino también instaló una filosofía de trabajo basada en la disciplina, la concentración y el bajo perfil, método que busca sostener para afrontar el Torneo Clausura.

Pablo Guede quedó fuera de Alianza Lima por problemas de salud.

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En Matute tienen claro que uno de los secretos del éxito fue evitar distracciones. Por ello, el comando técnico reforzó una consigna que ya se aplica desde hace varios meses: reducir al mínimo la exposición mediática del plantel y evitar cualquier tipo de polémica en redes sociales.

La intención es que los futbolistas se enfoquen únicamente en el rendimiento dentro del campo y no respondan a provocaciones externas. Guede considera que la energía del grupo debe estar destinada exclusivamente a los objetivos deportivos.

Alianza Lima quiere pelear el Torneo Clausura 2026.

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Otro aspecto que el entrenador remarca constantemente es la relación con el arbitraje. La orden es clara: los jugadores no deben entrar en discusiones ni reclamos públicos. Cualquier observación institucional será manejada por la directiva a través de los canales correspondientes.

Tras conquistar el Apertura, en Alianza Lima creen que el método ha dado resultados. Ahora, el objetivo es sostener esa línea en el Clausura para pelear por el título nacional y cerrar el año con una nueva celebración en Matute.

Manuel Menéndez
AUTOR: Manuel Menéndez

Egresado en Ciencias de la Comunicación, Redactor Web y de la edición impresa del Diario Libero, con más de 15 años en periodismo deportivo. Antes en Televisa México, Todo Sport y El Bocón.

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