- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Deportes Tolima
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Flamengo vs Cusco
- Nacional vs Coquimbo Unido
- Tabla Liga 1
- Fichajes Vóley
Pablo Guede y las normas de oro que impuso en Alianza Lima para ganar el Apertura
Guede reforzó la disciplina y el bajo perfil en Alianza Lima con el objetivo de mantener al equipo enfocado en la conquista del Clausura.
Pablo Guede no solo cambió la cara futbolística de Alianza Lima para conquistar el Torneo Apertura. El técnico argentino también instaló una filosofía de trabajo basada en la disciplina, la concentración y el bajo perfil, método que busca sostener para afrontar el Torneo Clausura.
PUEDES VER: Pablo Guede quedó fuera de Alianza Lima por problemas de salud: "Sabemos que no alcanza..."
En Matute tienen claro que uno de los secretos del éxito fue evitar distracciones. Por ello, el comando técnico reforzó una consigna que ya se aplica desde hace varios meses: reducir al mínimo la exposición mediática del plantel y evitar cualquier tipo de polémica en redes sociales.
La intención es que los futbolistas se enfoquen únicamente en el rendimiento dentro del campo y no respondan a provocaciones externas. Guede considera que la energía del grupo debe estar destinada exclusivamente a los objetivos deportivos.
Otro aspecto que el entrenador remarca constantemente es la relación con el arbitraje. La orden es clara: los jugadores no deben entrar en discusiones ni reclamos públicos. Cualquier observación institucional será manejada por la directiva a través de los canales correspondientes.
Tras conquistar el Apertura, en Alianza Lima creen que el método ha dado resultados. Ahora, el objetivo es sostener esa línea en el Clausura para pelear por el título nacional y cerrar el año con una nueva celebración en Matute.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90