Campeón de la Champions League se derrite por ídolo de Alianza Lima: "El mago..."

Uno de los clubes más importantes del Perú y que mayor número de elementos ha exportado al extranjero es Alianza Lima, por lo que es común su reconocimiento a nivel mundial, al igual que el de sus jugadores. En ese sentido, uno de los ídolos del cuadro blanquiazul acaba de ser homenajeado por uno de los equipos más importantes de Europa, que, además, tiene en su palmarés la Champions League.

Nos referimos al FC Porto, elenco que acaba de consagrarse campeón de la Liga Portuguesa y, en medio de una semana de celebración, decidió recibir y rendir tributo a quien, para muchos, es el mejor jugador que ha tenido la selección peruana a lo largo de su historia. Se trata de Teófilo Cubillas, quien brilló con la camiseta de los 'Dragones' entre 1973 y 1977.

El popular 'Nene' es el segundo máximo goleador extranjero en la historia del gigante portugués con 60 dianas en 103 partidos disputados; además de haber salido campeón de la Copa de Portugal. Por ello, el ídolo de Alianza Lima cuenta con un espacio en el museo que tiene la institución deportiva dentro de su estadio, y recientemente posó junto a una increíble estatua.

Teófilo Cubillas junto a su estatua en el FC Porto.

"El mago peruano, que deleitó a los ‘portistas’ en la década de los 70, estuvo hoy en el Estadio do Dragão y en el Museo del Porto", precisó el club mediante sus redes sociales, junto a la imagen previa a este párrafo. De esta forma, quedó claro que el referente de la selección peruana sigue siendo recordado en el extranjero, sobre todo en el club que ganó la Champions League en dos ocasiones (1986-87 y 2003-04).

Trayectoria de Teófilo Cubillas