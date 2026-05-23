¡Atención! Recientemente, Estados Unidos ha iniciado una nueva estrategia migratoria que contempla la creación de una unidad especializada dentro del sistema federal, enfocada en investigar el historial de los inmigrantes con la finalidad de identificar posibles causas que justifiquen un proceso de deportación.

El Citizenship and Immigration Service (USCIS) revisará los expedientes en busca de irregularidades o antecedentes que puedan dar lugar a estas acciones. Hasta el momento, se han detectado casos específicos y al menos 50 titulares de la Green Card han sido identificados como candidatos a ser expulsados. AQUÍ más detalles.

Cuidado, inmigrantes: Trump expulsaría de EE. UU. a este grupo, incluso si tienen Green Card

El Departamento de Seguridad Nacional ha confirmado la implementación de una nueva unidad enfocada en la evaluación de antecedentes de inmigrantes que poseen la residencia permanente legal (Green Card). Hasta principios de mayo, aproximadamente 2.800 personas fueron sometidas a evaluación y algunas de ellas aún están en proceso de revisión.

Trump expulsaría de EE. UU. a este grupo de inmigrantes, incluso si tienen Green Card.

Según información publicada por medios como The New York Times y El Cronista, cerca del 80% de los expedientes fueron cerrados sin que se tomaran medidas adicionales, mientras que más de 500 casos permanecen abiertos.

Esta nueva unidad recibe el nombre de Tactical Operations Division y abarcará diversas áreas especializadas. Asimismo, está dirigida principalmente a inmigrantes que han sido arrestados o condenados por diversos delitos, entre los que destacan agresiones sexuales, violencia doméstica, conducción bajo los efectos del alcohol y posesión de sustancias relacionadas con el consumo de drogas.

Los últimos informes de USCIS señalaron que el 2% de los inmigrantes evaluados han sido considerados potencialmente deportables.

Estas son las áreas especializadas dentro de la unidad Tactical Operations Division

LPR Operations: se centra en la atención a residentes permanentes legales.

Denaturalization: se encarga de evaluar los procedimientos de naturalización.

Refugee Revetting: está diseñado específicamente para la revisión de casos de refugiados, con el fin de asegurar que se cumplan los requisitos necesarios para su estatus.

Vale mencionar que estas iniciativas reflejan un enfoque integral en la gestión de la inmigración y la protección de los derechos de las personas en diferentes situaciones migratorias.