¡Atención! Según lo expuesto en americancommunitymedia.org, María Concepción llegó por primera vez a Estados Unidos en 1990, huyendo de la guerra civil en su natal El Salvador. Al igual que muchos de sus compatriotas, ha permanecido en el país desde entonces bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS). ¿Cuál es su situación actual y qué podría pasar con ella en el país tras las últimas actualizaciones?

Inmigrantes beneficiarios de TPS: salvadoreña y su situación migratoria

Una condena penal de hace tres décadas ha puesto en riesgo la situación migratoria de María, madre soltera de dos hijos nacidos en el país. La mujer, quien reside en Houston, expresó su angustia al enterarse de que su solicitud de renovación del Estatus de Protección Temporal (TPS) había sido denegada.

Inmigrantes beneficiarios de TPS: salavadoreña y su situación migratoria.

En 2025, María intentó renovar su TPS, un proceso que había realizado anualmente durante años. No obstante, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) tardó más de un año en responder, un retraso que se ha vuelto común debido a las restricciones más severas y a la acumulación de casos en la agencia. Al recibir la notificación de denegación a finales de abril, se encontró con un plazo de 33 días para apelar o enfrentar la deportación.

María fue arrestada en 1995 en Bakersfield por dejar a sus hijos solos en casa mientras realizaba un recado, un incidente que fue reportado por una vecina. Si bien se declaró culpable de un delito menor y cumplió con las órdenes del tribunal, el USCIS ha utilizado este cargo para rechazar la renovación de su TPS.

Actualmente, se estima que alrededor de 200.000 salvadoreños en el país cuentan con este estatus o son elegibles para él. A pesar de que la administración Trump ha intentado eliminar las protecciones del TPS, extendió el programa para los salvadoreños hasta septiembre de este año, mientras intensifica las deportaciones como parte de su estrategia contra la inmigración. La condena de María, que no había sido un obstáculo en renovaciones anteriores, ahora la coloca en el centro de la atención gubernamental.

¿Cuál es la última oportunidad que tiene la inmigrante de El Salvador? ¿Qué código penal la respalda?

La legislación aprobada en 2016, la sección 1473.7 del Código Penal de California, permite a los acusados que no son ciudadanos y que ya no están bajo custodia penal solicitar la anulación de su condena, como parte de los esfuerzos para regularizar su estatus migratorio. Viridiana Chabolla, abogada del Immigrant Defenders Law Center en Los Ángeles, explica que es necesario presentar pruebas contemporáneas que demuestren que, de haber conocido las repercusiones migratorias, no se habría aceptado la declaración de culpabilidad.

A pesar de la oposición histórica del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a la validez de estas anulaciones, un fallo del Noveno Circuito en 2024 ratificó el proceso, lo que ha generado nuevas esperanzas para personas como María. Ella decidió contratar a un abogado del condado de Kern, quien presentó una moción para desestimar los cargos en su contra. Durante la audiencia del 2 de junio, el juez no tomó una decisión sobre la moción y programó una nueva audiencia para el 30 de junio. Sin embargo, el plazo de 33 días establecido por el DHS para apelar ya ha vencido, lo que complica aún más su situación.