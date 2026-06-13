0
EN VIVO
Sporting Cristal vs Comerciantes FC por la Copa de la Liga
ANTESALA
Brasil vs Marruecos por el Mundial 2026

Es uno de los goleadores de Alianza Lima y ahora suena para firmar por San Lorenzo: "Interés"

Este jugador es una de las máximas figuras del plantel de Alianza Lima en esta temporada y ahora LÍBERO conoció que interesa como fichaje para San Lorenzo.

Angel Curo
Es uno de los goleadores de Alianza Lima y ahora suena para firmar por San Lorenzo
Es uno de los goleadores de Alianza Lima y ahora suena para firmar por San Lorenzo | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima está en un momento expectante en el mercado de pases de la Liga 1, donde evalúa algunas posiciones para reforzar su plantel en el Torneo Clausura para perfeccionar el rendimiento de su plantel. No obstante, el gran nivel que mostraron ha generado que otros clubes se interesen por sus figuras y ahora uno de ellos ha despertado interés en San Lorenzo.

¿Y Pablo Guede? Se anuncia nuevo DT de Alianza Lima para próximo partido oficial

PUEDES VER: ¿Y Pablo Guede? Se anuncia nuevo DT de Alianza Lima para próximo partido oficial: "El elegido

Goleador de Alianza Lima suena para firmar por San Lorenzo

Uno de los jugadores más destacados de Alianza Lima en el inicio de la temporada fue Renzo Garcés. El defensa nacional se ha convertido en un líder dentro del plantel y eso ha quedado en evidencia en la cancha, donde es considerado uno de los capitanes.

En ese contexto, Líbero pudo conocer, mediante su edición impresa, que el zaguero despertó el interés de numerosos clubes por su rendimiento no solo en la Liga 1, sino también en los últimos partidos de la selección peruana. Uno de ellos es San Lorenzo de Argentina.

Renzo Garcés, Alianza Lima

Renzo Garcés despertó interés en San Lorenzo tras su gran nivel con Alianza Lima y Perú.

El cuadro argentino ya realizó las primeras consultas para conocer la situación de Garcés y solicitó referencias sobre su persona y su actualidad futbolística. De hecho, lo siguen desde su participación en la Copa Libertadores y valoran que se haya convertido en referente de la 'Bicolor'.

No obstante, cabe señalar que por el momento se trata de un sondeo preliminar, ya que aún no se produjo una oferta formal, aunque es posible que se concrete en las próximas semanas.

Renzo Garcés es considerado indiscutible en Alianza Lima, donde tiene contrato vigente hasta finales de la temporada 2028, aunque una fuerte oferta económica podría llevar al club a evaluar su salida.

Renzo Garcés es uno de los goleadores de Alianza Lima

El defensa de 30 años ha tenido una temporada excepcional, en la que se ha puesto el equipo al hombro en varios partidos. Actualmente, es uno de los jugadores más importantes y el segundo máximo goleador con 5 anotaciones, solo por detrás de Eryc Castillo.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Sporting Cristal vs. Comerciantes FC EN VIVO HOY: a qué hora juegan, dónde ver y alineaciones

  2. Alianza empató 0-0 ante histórico rival y desató la preocupación de los hinchas

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano