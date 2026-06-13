Es uno de los goleadores de Alianza Lima y ahora suena para firmar por San Lorenzo: "Interés"

Alianza Lima está en un momento expectante en el mercado de pases de la Liga 1, donde evalúa algunas posiciones para reforzar su plantel en el Torneo Clausura para perfeccionar el rendimiento de su plantel. No obstante, el gran nivel que mostraron ha generado que otros clubes se interesen por sus figuras y ahora uno de ellos ha despertado interés en San Lorenzo.

Goleador de Alianza Lima suena para firmar por San Lorenzo

Uno de los jugadores más destacados de Alianza Lima en el inicio de la temporada fue Renzo Garcés. El defensa nacional se ha convertido en un líder dentro del plantel y eso ha quedado en evidencia en la cancha, donde es considerado uno de los capitanes.

En ese contexto, Líbero pudo conocer, mediante su edición impresa, que el zaguero despertó el interés de numerosos clubes por su rendimiento no solo en la Liga 1, sino también en los últimos partidos de la selección peruana. Uno de ellos es San Lorenzo de Argentina.

Renzo Garcés despertó interés en San Lorenzo tras su gran nivel con Alianza Lima y Perú.

El cuadro argentino ya realizó las primeras consultas para conocer la situación de Garcés y solicitó referencias sobre su persona y su actualidad futbolística. De hecho, lo siguen desde su participación en la Copa Libertadores y valoran que se haya convertido en referente de la 'Bicolor'.

No obstante, cabe señalar que por el momento se trata de un sondeo preliminar, ya que aún no se produjo una oferta formal, aunque es posible que se concrete en las próximas semanas.

Renzo Garcés es considerado indiscutible en Alianza Lima, donde tiene contrato vigente hasta finales de la temporada 2028, aunque una fuerte oferta económica podría llevar al club a evaluar su salida.

Renzo Garcés es uno de los goleadores de Alianza Lima

El defensa de 30 años ha tenido una temporada excepcional, en la que se ha puesto el equipo al hombro en varios partidos. Actualmente, es uno de los jugadores más importantes y el segundo máximo goleador con 5 anotaciones, solo por detrás de Eryc Castillo.