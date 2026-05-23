¡Aviso importante! Una reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump podría dificultar el acceso a cuentas bancarias, préstamos y la adquisición de vehículos para millones de inmigrantes en Estados Unidos. Al respecto, algunos expertos legales y financieros han compartido advertencias sobre las posibles repercusiones que esta medida podría tener en la vida cotidiana de este grupo.

Cuidado, inmigrantes: Trump complicaría la apertura de cuentas bancarias y la obtención de préstamos

‘Telemundo’ y otros portales webs señalaron que esta última orden del Departamento del Tesoro de Estados Unidos establece un aumento en la supervisión de bancos, instituciones financieras y empleadores. La medida tiene como finalidad “restaurar la integridad del sistema financiero” y proteger a las entidades de fraudes y abusos.

En este contexto, la abogada de inmigración Naimeh Salem precisó que lo que se busca con este anuncio es restringir el acceso a servicios financieros básicos para personas sin estatus legal o sin un número de Seguro Social.

Salem también señaló al medio en mención que se ha instruido al Tesoro a fiscalizar más de cerca a bancos y empleadores, lo que limitaría la capacidad de quienes carecen de estatus legal para obtener créditos, empleo, hipotecas o financiamiento para vehículos.

Como se sabe, muchos inmigrantes dependen de documentos como el Número Temporal de Identificación de Impuestos (ITIN) o la matrícula consular para realizar transacciones financieras, y la abogada advirtió que esta política podría impactar a millones de personas.

Por su parte, el experto financiero Eduardo Azcoitia compartió su preocupación y señaló que una supervisión más rigurosa podría llevar a los bancos a congelar cuentas mientras investigan la identidad o el origen de ciertos fondos.

Se dará esta implementación por ciertas etapas

Cabe mencionar que esta orden ejecutiva establece un cronograma para su implementación: