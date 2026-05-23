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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU.: Trump COMPLICARÍA la apertura de cuentas bancarias y la obtención de préstamos para este grupo
Los bancos se verían obligados a cambiar sus procedimientos de verificación de identidad para cumplir con una nueva orden de Trump. ¿Afecta a inmigrantes?
¡Aviso importante! Una reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump podría dificultar el acceso a cuentas bancarias, préstamos y la adquisición de vehículos para millones de inmigrantes en Estados Unidos. Al respecto, algunos expertos legales y financieros han compartido advertencias sobre las posibles repercusiones que esta medida podría tener en la vida cotidiana de este grupo.
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Cuidado, inmigrantes: Trump complicaría la apertura de cuentas bancarias y la obtención de préstamos
‘Telemundo’ y otros portales webs señalaron que esta última orden del Departamento del Tesoro de Estados Unidos establece un aumento en la supervisión de bancos, instituciones financieras y empleadores. La medida tiene como finalidad “restaurar la integridad del sistema financiero” y proteger a las entidades de fraudes y abusos.
En este contexto, la abogada de inmigración Naimeh Salem precisó que lo que se busca con este anuncio es restringir el acceso a servicios financieros básicos para personas sin estatus legal o sin un número de Seguro Social.
Salem también señaló al medio en mención que se ha instruido al Tesoro a fiscalizar más de cerca a bancos y empleadores, lo que limitaría la capacidad de quienes carecen de estatus legal para obtener créditos, empleo, hipotecas o financiamiento para vehículos.
Como se sabe, muchos inmigrantes dependen de documentos como el Número Temporal de Identificación de Impuestos (ITIN) o la matrícula consular para realizar transacciones financieras, y la abogada advirtió que esta política podría impactar a millones de personas.
Por su parte, el experto financiero Eduardo Azcoitia compartió su preocupación y señaló que una supervisión más rigurosa podría llevar a los bancos a congelar cuentas mientras investigan la identidad o el origen de ciertos fondos.
Se dará esta implementación por ciertas etapas
Cabe mencionar que esta orden ejecutiva establece un cronograma para su implementación:
- En un plazo de 60 días, las agencias federales están obligadas a publicar nuevas directrices dirigidas a las entidades bancarias.
- A los 90 días, el Ministerio de Hacienda presentará propuestas para reforzar los procedimientos de verificación de identidad.
- En un periodo de 180 días, los reguladores realizarán una evaluación sobre la utilización de matrículas consulares dentro del sistema financiero.
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