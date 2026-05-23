RESULTADOS de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 23 de mayo: a qué hora se juega y cuál es el premio mayor

La Lotería de Boyacá se llevará a cabo hoy, sábado 23 de mayo, destacándose como uno de los sorteos más esperados y tradicionales en Colombia. En esta ocasión, los participantes tendrán la oportunidad de conocer el número ganador, la serie afortunada y todos los resultados de este popular juego de azar, que en esta edición ofrece un premio mayor de 15.000 millones de pesos colombianos. ¿La suerte estará de tu lado?

Plan de premios de la Lotería de Boyacá

Premio Fortuna : $1.000 millones

: $1.000 millones Premio Alegría : $400 millones

: $400 millones Premio Ilusión : $300 millones

: $300 millones Premio Esperanza : $100 millones

: $100 millones Premios Berraquera : cuatro premios de $50 millones cada uno

: cuatro premios de $50 millones cada uno Premios Optimismo : 15 premios de $20 millones cada uno

: 15 premios de $20 millones cada uno Premios Valentía: 38 premios de $10 millones cada uno

¿Dónde comprar los boletos de la Lotería de Boyacá?

Los boletos de la Lotería de Boyacá se pueden adquirir en puntos físicos autorizados y también por internet. Entre los lugares más conocidos están Baloto, Paga Todo, Puntos Gana, máquinas LottiRed y Sipaga, además de distribuidores oficiales en distintas ciudades de Colombia.

¿A qué hora se juega la Lotería de Boyacá?