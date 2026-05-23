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RESULTADOS de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 23 de mayo: a qué hora se juega y cuál es el premio mayor
Los últimos resultados del sorteo de la Lotería de Boyacá se anunciarán en unas horas y revelarán los números ganadores que emocionarán a los participantes.
La Lotería de Boyacá se llevará a cabo hoy, sábado 23 de mayo, destacándose como uno de los sorteos más esperados y tradicionales en Colombia. En esta ocasión, los participantes tendrán la oportunidad de conocer el número ganador, la serie afortunada y todos los resultados de este popular juego de azar, que en esta edición ofrece un premio mayor de 15.000 millones de pesos colombianos. ¿La suerte estará de tu lado?
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Plan de premios de la Lotería de Boyacá
- Premio Fortuna: $1.000 millones
- Premio Alegría: $400 millones
- Premio Ilusión: $300 millones
- Premio Esperanza: $100 millones
- Premios Berraquera: cuatro premios de $50 millones cada uno
- Premios Optimismo: 15 premios de $20 millones cada uno
- Premios Valentía: 38 premios de $10 millones cada uno
¿Dónde comprar los boletos de la Lotería de Boyacá?
Los boletos de la Lotería de Boyacá se pueden adquirir en puntos físicos autorizados y también por internet. Entre los lugares más conocidos están Baloto, Paga Todo, Puntos Gana, máquinas LottiRed y Sipaga, además de distribuidores oficiales en distintas ciudades de Colombia.
¿A qué hora se juega la Lotería de Boyacá?
La Lotería de Boyacá se realiza todos los sábados en Colombia, usualmente a las 10.42 p. m. (hora local). El sorteo del premio mayor se transmite en vivo a través de televisión y plataformas digitales.
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