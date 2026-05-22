Guillermo ‘Billy’ Viscarra y su esposa Celita Guanella anunciaron a través de sus redes sociales que esperan un bebé. La pareja compartió un tierno video con sus seguidores, en el que mostró la ecografía y cómo se enteró de la noticia. El portero de Alianza Lima y su pareja se suman a la lista de futbolistas que serán padres. A continuación, más detalles sobre esta nueva etapa.

Guillermo Viscarra, arquero de Alianza Lima, será papá junto a su esposa Celita Guanella: "Dios nos sigue bendiciendo"

"Sus planes y sus tiempos son perfectos, Dios nos sigue bendiciendo y ahora con la más grande de todas", fue el mensaje de la descripción que utilizó la pareja del deportista boliviano. Rápidamente, la noticia se viralizó y diversos cibernautas no dudaron en enviar sus mejores deseos.

En las imágenes se aprecia a Viscarra muy emocionado mientras abraza a su pareja junto a sus perritos. Asimismo, Celita muestra las pruebas de embarazo que se realizó. Además, se observa parte de la ecografía. La celebración no pasó desapercibida en las plataformas.

“Felicidadeeeeees Billy lo mejor para tu familia siempre”, “Felicidades a esa hermosa familia”, “Bendiciones”, fueron algunos de los mensajes que resaltaron en el post. Incluso, diversos deportistas se hicieron presentes con tiernos mensajes.

Esposa de Viscarra se ganó el cariño de sus seguidores tras usar jergas peruanas

Guillermo Viscarra se ha consolidado como una pieza clave en Alianza Lima, al destacar por sus intervenciones, que han mantenido a salvo la portería del club. Su esposa, Celita Guanella, también ha captado la atención de los aficionados, quienes expresaron su apoyo tras la publicación de un reciente video en redes sociales.

La boliviana, que reside en Lima desde 2025 junto a Billy Viscarra, ha adaptado su lenguaje a las jergas locales. En un clip compartido en TikTok, Celita recopiló algunas de sus expresiones peruanas favoritas, revelando que nunca había escuchado la palabra 'manyas' y mostrando su confusión con términos como 'jato' y 'jatear', que se refieren a casa y dormir, respectivamente.