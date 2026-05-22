Cristian Ayala escucha una frase que ya no le sorprende, aunque todavía lo deja pensando. "Eres la primera persona con la que hablo de esto", señala. No aparece al final de una historia extrema. Aparece en conversaciones comunes, con hombres que tienen amigos, hermanos, parejas anteriores, a veces incluso terapia. Hombres que no están solos en apariencia. Pero que, cuando intentan decir lo que les pasa, descubren que nunca habían encontrado una forma segura de decirlo.

No es falta de confianza. Eso aclara primero. "El problema no es que el hombre no sienta", dice. "Es que muchas veces no tiene dónde poner lo que siente sin que se lo devuelvan en forma de chiste, de consejo rápido o de incomodidad", agrega.

Cristian Ayala trabaja ese territorio desde las habilidades sociales masculinas, las relaciones y la conversación emocional entre hombres. No se presenta como alguien que trae una respuesta cerrada. Más bien habla desde un lugar incómodo: el de mirar de frente escenas que muchos prefieren dejar pasar. Un hombre quieto en una reunión, pegado al celular. Otro que no sabe cómo acercarse a alguien sin actuar un personaje. Otro que tiene treinta y tantos años y todavía cree que pedir ayuda lo deja en desventaja.

A veces el alivio se nota antes de que aparezcan las palabras. "Se les afloja la mandíbula", cuenta. Lo dice como quien ha visto esa escena muchas veces. La tensión baja. El cuerpo entiende primero. Después viene la frase, la confesión, la vergüenza de haber esperado tanto para hablar de algo que parecía simple y no lo era.

Según un informe reciente de la OMS sobre conexión social, la soledad ya es una preocupación global de salud pública. El dato conversa con lo que Ayala observa desde otro ángulo: hombres que pueden tener gente cerca y, aun así, sentirse solos cuando necesitan explicar deseo, miedo, rechazo, atracción o torpeza social. No una soledad dramática. Una soledad más silenciosa. Más cotidiana.

Lo que describe no es solo un problema de comunicación. Es un territorio que la conversación pública trata con poca seriedad: la zona donde se cruzan autoestima, vínculos y seguridad personal en los hombres, y que muchas veces queda reducida al chiste o al consejo rápido.

La pregunta no se queda ahí. Habla de educación emocional, de códigos sociales, de hombres que aprendieron a resolver problemas, producir, aguantar, bromear, competir, pero no necesariamente a leer una sala o a decir "me dolió" sin sentir que pierden algo.

Quien escucha a Cristian Ayala nota que no usa tono de motivador. No empuja frases brillantes. No intenta suavizar demasiado. Habla con la cadencia de alguien que llegó a ciertas conclusiones probando, equivocándose, ajustando. Y esa imperfección ayuda. Porque el tema no admite mucha pose.

Cuando le preguntan por dónde empieza el cambio real, vuelve siempre al mismo lugar. No a una técnica ni a un primer paso concreto, sino a la disposición de ver algo sin cubrirlo enseguida con una explicación. "Aflojarlo requiere algo que mucho contenido no ofrece: que el tipo se vea a sí mismo sin las anestesias que se viene poniendo hace años". Eso, dice, es lo más difícil. Y lo que más cambia cuando ocurre.

Los primeros días duelen. Después, dice, aparece otra sensación. No euforia. No transformación instantánea. Algo más tranquilo: alivio. Cristian Ayala no describe ese proceso como una fórmula ni como una promesa rápida. Lo cuenta como una conversación que muchos hombres vienen aplazando desde hace años. Con otros, sí. Pero primero con ellos mismos.