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Sinuano Día y Noche HOY, viernes 22 de mayo de 2026: a qué hora juega y resultado EN VIVO del último sorteo

El Sinuano Día y Noche genera expectativa entre los jugadores, que esperan los resultados oficiales del sorteo del viernes 22 de mayo del 2026 en Colombia.

María Zapata
Ver resultados de El Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 22 de mayo de 2026.
Ver resultados de El Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 22 de mayo de 2026. | Composición: líbero / Angie de la Cruz
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El Sinuano Día y Noche continúa siendo uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia, pues reúne cada jornada a miles de participantes que confían en la suerte para intentar mejorar su situación económica. Este viernes 22 de mayo del 2026, el interés vuelve a centrarse en el sorteo diario, que se mantiene como uno de los más tradicionales, transparentes y populares del país, con resultados difundidos a través de canales oficiales y plataformas autorizadas.

Resultados del último sorteo Sinuano Día y Noche del jueves 21 de mayo.

PUEDES VER: Sinuano Noche del jueves 21 de mayo de 2026, EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo de la lotería

Resultados de Sinuano Día y Noche de HOY, 22 de mayo: números ganadores del último sorteo

10:48
22/5/2026

Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 22 de mayo

HOY, viernes 22 de mayo de 2026, se llevará a cabo un nuevo sorteo de Sinuano Día y Noche. Puedes consultar los números ganadores, los resultados y los horarios de juego en el enlace proporcionado. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, tendrás la oportunidad de verificar tu boleto y NO perderte ningún detalle.

¿Qué jugó el Sinuano ayer, 21 de mayo?

Los resultados del Sinuano Día y Noche correspondientes al sorteo del jueves 21 de mayo del 2026 fueron confirmados oficialmente.

Número ganador del Sinuano Noche (cuatro cifras): 1 4 3 9. | La Quinta del Sinuano Noche: 0.

Número ganador del Sinuano Día (cuatro cifras): 9 7 2 8. | La Quinta del Sinuano Día: 8.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

  • El Sinuano Día se sortea diariamente durante todo el año, incluidos los feriados, a las 2:30 p. m. (hora de Colombia).
  • El Sinuano Noche tiene horarios fijos: de lunes a sábado a las 10:30 p. m., y los domingos y festivos a las 8:30 p. m.

La transmisión en vivo se realiza principalmente a través de Telecaribe, canal regional de la Costa Caribe, lo que permite a los usuarios seguir el evento en directo. Además, los resultados también se difunden en portales digitales, redes sociales oficiales y puntos autorizados, donde se publican inmediatamente después de la validación correspondiente.

¿Cómo cobrar los tiquetes ganadores?

En caso de haber acertado la combinación ganadora del Sinuano, es fundamental seguir las recomendaciones oficiales para reclamar el premio de forma segura y sin contratiempos.

  • El tiquete debe conservarse en buen estado, sin enmendaduras, roturas ni alteraciones.
  • El ganador debe presentar su documento de identidad original al momento del cobro.
  • Los premios menores suelen pagarse en efectivo de manera inmediata en puntos autorizados.
  • Si el premio es igual o superior a 48 UVT, el trámite debe realizarse en oficinas principales, donde se aplica la retención del 20% por ganancias ocasionales, según la normativa vigente.

Las autoridades recuerdan que jugar en canales legales no solo garantiza la transparencia del proceso, sino que también contribuye al sistema de salud mediante los impuestos generados por este tipo de juegos autorizados en Colombia.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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