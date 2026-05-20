Horóscopo de HOY, jueves 21 de mayo, por Josie Diez Canseco: pronósticos en el trabajo, amor y salud para todos los signos

El horóscopo de hoy es una de las búsquedas más populares entre los peruanos que desean conocer qué les depara el destino en el trabajo, el amor y la salud. Las predicciones para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer y los demás signos del zodiaco revelan cambios importantes en la vida sentimental, oportunidades laborales y decisiones clave para este día. Descubre aquí el horóscopo diario completo y los números de la suerte de cada signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, jueves 21 de mayo: pronósticos de Josie Diez Canseco

ARIES: 20 MAR. - 19 ABR.: Las atenciones y detalles especiales con los que te disculparás por tu desconfianza y celos surtirán el efecto deseado; hoy te perdonarán y volverás a disfrutar del amor. Tus asuntos legales se solucionarán y podrás dedicar toda tu atención a temas que habías descuidado.

Número de suerte: 10.

TAURO: 20 ABR. - 20 MAY.: Te darás cuenta de los verdaderos sentimientos de alguien que te apoya y te dejarás querer. Esa persona sabrá llegar a tu corazón; muy pronto corresponderás a su cariño con la misma intensidad. No te dejes influenciar por gente pesimista; sigue tu intuición y haz esa inversión que te proponen, será más exitosa de lo que parece.

Número de suerte: 7.

GÉMINIS: 21 MAY. - 21 JUN.: Hoy debes tener mucho cuidado con los comentarios que hagas sobre tu vida sentimental; podrían ser tergiversados y tendrías problemas muy serios con tu pareja. Recibirás buenas noticias del proyecto que has presentado; será la recompensa a tanto sacrificio y esfuerzo.

Número de suerte: 13.

CÁNCER: 22 JUN. - 21 JUL.: No te desesperes por los altibajos por los que atraviesa tu vida sentimental; te dejarán experiencias que te ayudarán a mantener la estabilidad que lograrás muy pronto gracias a tu paciencia y tolerancia. Estarás muy intuitivo; hoy debes confiar más en tus corazonadas que en los consejos para tomar una decisión sobre tu futuro laboral.

Número de suerte: 3.

LEO: 22 JUL. - 22 AGO.: Hoy conocerás a alguien que te impactará. Aunque tus intenciones serán solamente vivir una aventura, el destino te tiene preparado algo más con esa persona. Te harán una tentadora propuesta; analiza los pros y los contras. En tu trabajo actual habrá mejoras y tú serás uno de los más beneficiados.

Número de suerte: 11.

VIRGO: 23 AGO. - 22 SET.: Con tacto y cautela conquistarás a la persona que te gusta. No te conviene precipitarte; ir lento, pero con seguridad, te garantizará una respuesta positiva. Debes ser más cauteloso y desconfiado con tus nuevos proyectos; hay alguien que te observa con intenciones de copiar tus ideas y presentarlas antes que tú.

Número de suerte: 1.

LIBRA: 23 SET. - 22 OCT.: Tu sensibilidad te permitirá darte cuenta de la inestabilidad emocional de tu pareja sin necesidad de que te diga nada; tu amor y apoyo le darán tranquilidad. Con talento y tenacidad sacarás adelante el proyecto en el que nadie cree.

Número de suerte: 9.

ESCORPIO: 23 OCT. - 22 NOV.: Etapa de mucha estabilidad emocional; hoy disfrutarás al máximo de la felicidad y el bienestar que te da sentirte amado. A nivel laboral también llegarán las recompensas; tu capacidad de liderazgo será reconocida y te pondrá a la cabeza de compañeros que compitieron contigo.

Número de suerte: 2.

SAGITARIO: 23 NOV. - 22 DIC.: Necesitarás mucho autocontrol para dominar tus celos; lo lograrás y le pedirás explicaciones a tu pareja sobre una situación confusa sin perder la calma. Se aclararán los malos entendidos. Debes estar muy atento; será un día de cambios drásticos y, si tu trabajo no está al día, podrías salir perjudicado.

Número de suerte: 6.

CAPRICORNIO: 23 DIC. - 21 ENE.: La confianza que tienes en tu pareja te permitirá tomar con humor algunos comentarios malintencionados; hoy quedará claro para todos que tu relación es sólida y está a prueba de interferencias. Tus buenos contactos te permitirán conseguir el apoyo que necesitas para concretar tus planes.

Número de suerte: 20.

ACUARIO: 22 ENE. - 17 FEB.: Una sensación de intranquilidad te invadirá sin ningún motivo; trata de sobreponerte y no reacciones con exigencias que podrían cansar al ser amado. Te sientes estancado laboralmente, pero hoy estarás influenciado por tu estado de ánimo; no tomes decisiones hasta que todo vuelva a la normalidad.

Número de suerte: 17.

PISCIS: 18 FEB. - 19 MAR.: No podrás soportar más la incertidumbre de tu situación sentimental; hoy pondrás en orden tu vida y al fin recuperarás tu tranquilidad y, poco a poco, la confianza del ser amado. No te conviene asociarte para el negocio que tienes en mente; hazlo solo, te irá bien.