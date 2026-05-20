¿Qué resultados necesita Universitario para clasificar a octavos de Copa Libertadores 2026?

Universitario de Deportes depende de sí mismo para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 ante Deportes Tolima, por la última fecha del Grupo B, tras empatar 0-0 ante Nacional de Uruguay. Por eso, conoce qué resultado necesita el club dirigido por Héctor Cúper para avanzar a la siguiente fase de ‘La Gloria Eterna’.

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Universitario y los resultados que necesita ante Deportes Tolima para clasificar a octavos de Copa Libertadores 2026

Si Universitario quiere clasificar a octavos de la Libertadores 2026 sin depender de otros resultados, debe ganar su partido ante Deportes Tolima en el Estadio Monumental de Ate. A continuación, te dejamos los tres escenarios posibles:

Si Universitario gana a Tolima, logrará su clasificación a la siguiente etapa al obtener 8 puntos, con lo que superará a los colombianos y se ubicará en el segundo lugar.

Si Universitario empata con Tolima, quedará eliminado de la Copa Libertadores 2026 al ubicarse solo en el tercer puesto del Grupo B, con opción de ir a la Copa Sudamericana si Nacional no gana su partido.

Si Universitario pierde ante Tolima, también quedará eliminado de la Copa Libertadores 2026, al quedar en el tercer lugar, con la probabilidad de terminar en la cuarta ubicación si Nacional vence a Coquimbo Unido.

Universitario se enfrentará ante Deportes Tolima por la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Universitario vs. Deportes Tolima por Copa Libertadores 2026

Universitario de Deportes jugará ante Deportes Tolima el martes 26 de mayo, en un partido correspondiente a la quinta jornada de la Copa Libertadores 2026, en el Estadio Monumental de Ate.

Tabla de posiciones de Universitario en la Copa Libertadores 2026