Los 3 grandes cambios que hizo Héctor Cúper en su debut con Universitario ante Nacional

Héctor Cúper se estrenó como nuevo director técnico de Universitario de Deportes frente a Nacional de Uruguay, en el marco de la Copa Libertadores 2026, y desde el inicio introdujo tres modificaciones en el planteamiento con la intención de conseguir la victoria en el Estadio Gran Parque Central. Conoce las principales decisiones que adoptó el entrenador merengue en su debut.

Los tres cambios que hizo Héctor Cúper en su debut con Universitario ante Nacional por Copa Libertadores

Cúper tomó tres decisiones fundamentales en su estreno como entrenador de Universitario con el fin de ajustar el esquema habitual que solían emplear los técnicos anteriores, entre ellos Javier Rabanal y el propio Jorge Araujo.

Para el técnico argentino de 70 años, uno de los ajustes más importantes fue prescindir de los volantes de contención, también conocidos como pivotes, y optar por mediocampistas ofensivos. Por esa razón, Martín Pérez Guedes y Héctor Fértoli ocupan posiciones que habitualmente corresponden a Jorge Murrugarra o Jesús Castillo, quienes quedaron en el banco.

El primer once de Héctor Cúper como técnico de Universitario ante Nacional

Asimismo, Héctor Cúper optó por ubicar a Caín Fara en el lado derecho de la zaga, mientras que Anderson Santamaría pasó a ocupar su puesto en el sector derecho, una zona en la que se siente cómodo.

Alineación de Universitario vs Nacional: el primer once de Héctor Cúper para vencer en Copa Libertadores

Miguel Vargas; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Caín Fara; Martín Pérez Guedes, Héctor Fértoli, Jairo Concha; José Carabalí, Lisandro Alzugaray y Álex Valera.

Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026

Universitario de Deportes y Nacional se medirán por la quinta jornada del grupo B de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Gran Parque Central. Tanto el conjunto peruano como el uruguayo necesitan sumar una victoria para mantener vivas sus opciones de clasificar a los octavos de final.