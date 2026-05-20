Jonathan Dos Santos dio fuerte calificativo a Cúper en medio de su debut con Universitario: "Es.."

Universitario de Deportes se enfrentará a Nacional de Uruguay por la quinta jornada del grupo B de la Copa Libertadores 2026, que marcará el debut de Héctor Cúper como entrenador del club crema. Antes de ello, Jonathan Dos Santos dio un rotundo calificativo al técnico argentino de 70 años.

Jonathan Dos Santos y rotundo calificativo a Héctor Cúper en medio de su debut con Universitario ante Nacional

Dos Santos fue entrevistado por el periodista Gustavo Peralta para las pantallas de L1MAX y fue consultado sobre el partido que sostendrán Universitario y Nacional por la Libertadores.

En medio de ello, el exdelantero merengue fue consultado de forma directa sobre qué opina de Cúper, quien debutará con el conjunto crema en Uruguay, en el estadio Gran Parque Central de Montevideo.

Video: L1MAX

Para Jonathan Dos Santos, Héctor Cúper es un entrenador de gran jerarquía por toda su trayectoria en el fútbol mundial, tras dirigir en la Champions League, Eliminatorias y grandes clubes.

"Héctor Cúper es un gran entrenador y con mucha experiencia. Le va a aportar mucho a Universitario", afirmó el exdelantero de Universitario de Deportes.

Héctor Cúper debutará como DT de Universitario ante Nacional por Copa Libertadores

Cúper debutará como entrenador de Universitario después de las salidas de Javier Rabanal y Jorge Araujo, una por los malos resultados y la otra por haber asumido solo de manera interina el club. El técnico argentino, de 70 años, iniciará su ciclo en el equipo crema frente a Nacional de Uruguay, en la quinta jornada de la Copa Libertadores 2026, en el Gran Parque Central de Montevideo.

Universitario vs. Nacional por Copa Libertadores 2026

Universitario de Deportes y Nacional se enfrentarán el miércoles 20 de mayo, a las 5.00 p. m., en un duelo correspondiente a la quinta jornada del grupo B de la Libertadores 2026, que se disputará en el Estadio Gran Parque Central.