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Se fue de Universitario y ahora declaró su apoyo a club rival de Liga 1: "Arriba"

Figura decidió dejar a Universitario de Deportes y ahora declaró su apoyo total a un club que es rival de los cremas en la Liga 1 2026.

Luis Blancas
Figura se fue de Universitario y ahora declaró su apoyo a club rival de Liga 1
Figura se fue de Universitario y ahora declaró su apoyo a club rival de Liga 1 | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes decidió dejar ir a una figura que salió tricampeona con el club y ahora apoya a un equipo rival de los merengues en la Liga 1 2026: estamos hablando de Jorge Araujo, quien ahora es técnico de Juan Pablo II.

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Figura se fue de Universitario y ahora declaró su apoyo a club rival de Liga 1

Araujo decidió no seguir en Universitario para firmar como entrenador de Juan Pablo II, club norteño que afrontará lo que resta del Torneo Apertura y el inicio del Clausura de la Liga 1.

En medio de su llegada a Chiclayo, el entrenador dio sus primeras palabras al frente del equipo de Chongoyape y dejó en claro que se olvidó por completo de su pasado crema para apoyar al cuadro papal.

Video: Juan Pablo II

"El aliento del hincha será súper importante; sabemos que el equipo lo necesita y siempre están en todos los compromisos. Ese respaldo debe ser recíproco: nosotros proyectaremos nuestra mejor versión para que el cuadro atraiga a más seguidores. Vamos Juan Pablo. ¡Arriba Chongoyape!", afirmó.

De esta forma, Jorge Araujo pasó la página tras su paso por Universitario para concentrarse al 100% en su nueva etapa como técnico de Juan Pablo II de cara a la Liga 1 2026.

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¿Cómo le fue a Jorge Araujo como DT de Universitario?

Araujo asumió de manera interina la dirección técnica de Universitario tras la salida de Javier Rabanal y, durante su gestión, disputó siete partidos, en los que consiguió tres victorias, tres derrotas y un empate.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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