Universitario vs Nacional EN VIVO por Copa Libertadores: a qué hora juega, dónde ver, apuestas y alineaciones
Este miércoles 20 de mayo se enfrenta Universitario vs Nacional en el Estadio Gran Parque Central, Montevideo. Sigue el partido por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026.
Universitario afrontará un partido decisivo este miércoles 20 de mayo cuando visite a Nacional en el Gran Parque Central por la quinta jornada del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. El encuentro marcará además el debut oficial de Héctor Cúper como entrenador del conjunto crema, que buscará dar el golpe en Montevideo para mantenerse en carrera por la clasificación a octavos del certamen continental.
Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026
Universitario llega a este partido obligado a sumar fuera de casa en un grupo que se mantiene muy parejo. Con ambos equipos igualados en puntaje, el duelo aparece como una oportunidad clave para encaminar sus aspiraciones de avanzar de ronda o, al menos, asegurar un lugar en la siguiente fase continental.
Universitario vs Nacional ya jugaron en el Monumental, en Lima.
La ‘U’ intentará reencontrarse con su mejor versión en un escenario históricamente complicado, mientras que el conjunto uruguayo apostará por hacerse fuerte ante su gente en uno de los estadios más tradicionales del continente. La expectativa también estará puesta en lo que pueda mostrar el equipo crema bajo la conducción de Cúper, quien asumirá el reto de darle un nuevo impulso futbolístico al plantel, que se mostró irregular en lo que va de la temporada.
El antecedente más reciente entre ambos equipos favorece a Universitario, que logró imponerse en el Monumental de Lima, en un duelo con muchos goles y emociones. Sin embargo, el contexto será distinto en territorio uruguayo, donde Nacional buscará revancha y acercarse a los primeros lugares del grupo.
Universitario vs. Nacional: posibles alineaciones
Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.
Nacional: Luis Mejía; Agustín Rogel, Sebastián Coates, Camilo Cándido; Emiliano Ancheta, Luciano Boggio, Alexander Dos Santos, Nicolás Lodeiro, Baltasar Barcía; Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro.
¿A qué hora juega Universitario vs. Nacional HOY?
A continuación, te presentamos los horarios confirmados en los diferentes países para que no te pierdas el inicio del partido de Universitario vs. Nacional, correspondiente a la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026:
- México: 4.00 p. m.
- Perú: 5.00 p. m.
- Ecuador: 5.00 p. m.
- Colombia: 5.00 p. m.
- Bolivia: 6.00 p. m.
- Venezuela: 6.00 p. m.
- Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 6.00 p. m.
- Argentina: 7.00 p. m.
- Brasil: 7.00 p. m.
- Uruguay: 7.00 p. m.
- Paraguay: 6.00 p. m.
- Chile: 7.00 p. m.
- España: 12.00 a. m.
¿Dónde ver Universitario vs Nacional EN VIVO?
El partido entre Universitario vs. Nacional, por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026, contará con la transmisión EN VIVO de ESPN, Fox Sports y por la plataforma de streaming de Disney Plus.
¿Qué canal transmite el partido de Universitario vs. Nacional?
- Argentina: Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Brasil: Paramount+
- Canadá: beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada, fuboTV Canada, Fanatiz Canada
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN5 Chile
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- El Salvador: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
- Guatemala: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
- Honduras: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
- Italia: Como
- México: ESPN2 Mexico, Disney+ Premium Mexico
- Nueva Zelanda: beIN Sports Connect New Zealand
- Nicaragua: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
- Panamá: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
- Paraguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Puerto Rico: Fanatiz
- Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- EE. UU.: Fanatiz, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
Universitario vs Nacional pronóstico: apuestas y cuotas
|Apuestas
|Nacional
|empate
|Universitario
|Betsson
|1.85
|3.35
|4.25
|Betano.pe
|1.85
|3.60
|4.85
|bet365
|1.85
|3.40
|4.50
|1xBet
|1.90
|3.48
|4.37
|CoolbetLATAM
|1.90
|3.40
|4.30
|DoradoBet
|1.90
|3.50
|4.33
¿Dónde juega Universitario vs. Nacional?
El Estadio Gran Parque Central será escenario del duelo entre Universitario vs Nacional por la fecha 5 de la Copa Libertadores. Este recinto deportivo es propiedad del Club Nacional de Football, está ubicado en Montevideo - Uruguay y su capacidad supera a 37.000 personas.
Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores
|Equipos
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Coquimbo Unido
|5
|+3
|10
|2. Deportes Tolima
|5
|1
|7
|3. Universitario
|4
|-1
|4
|4. Nacional
|4
|-3
|4
Universitario vs Nacional: historial de enfrentamientos
- Universitario 4-2 Nacional | 29.04.26 | Copa Libertadores
- Nacional 2-1 Universitario | 14.01.15 | Amistoso
- Universitario 2-2 Nacional | 16.04.03 | Copa Libertadores
- Nacional 2-0 Universitario | 19.03.03 | Copa Libertadores
