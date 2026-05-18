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Catriel Cabellos es ampayado en una fiesta mientras que Sporting Cristal pelea el descenso
El programa 'Amor y Fuego' mostró imágenes de Catriel Cabellos en una fiesta la noche del último sábado, a pesar de que Sporting Cristal está en los últimos puestos del Apertura.
El momento que atraviesa Sporting Cristal en el Torneo Apertura 2026 no es el mejor. Los celestes están a tres puntos del último lugar del campeonato y los hinchas se preocupan por el descenso. En su última edición, 'Amor y Fuego' difundió un ampay de Catriel Cabellos.
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Según indicó el programa de espectáculos, Catriel Cabellos estuvo en una fiesta el sábado 16 de mayo, en Miraflores, acompañado de dos mujeres, y trató de ocultar su identidad con una gorra.
Incluso, mostraron imágenes del jugador celeste subiendo a la parte trasera de una camioneta y arrodillándose en el piso del vehículo para no ser captado por las cámaras. Como era de esperarse, los hinchas cuestionaron el profesionalismo y el compromiso de Catriel con el equipo.
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