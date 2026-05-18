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Catriel Cabellos es ampayado en una fiesta mientras que Sporting Cristal pelea el descenso

El programa 'Amor y Fuego' mostró imágenes de Catriel Cabellos en una fiesta la noche del último sábado, a pesar de que Sporting Cristal está en los últimos puestos del Apertura.

Jesús Yupanqui
Catriel Cabellos es ampayado saliendo de una fiesta mientras Sporting Cristal atraviesa un mal momento.
Catriel Cabellos es ampayado saliendo de una fiesta mientras Sporting Cristal atraviesa un mal momento. | FOTO: Sporting Cristal
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El momento que atraviesa Sporting Cristal en el Torneo Apertura 2026 no es el mejor. Los celestes están a tres puntos del último lugar del campeonato y los hinchas se preocupan por el descenso. En su última edición, 'Amor y Fuego' difundió un ampay de Catriel Cabellos.

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Según indicó el programa de espectáculos, Catriel Cabellos estuvo en una fiesta el sábado 16 de mayo, en Miraflores, acompañado de dos mujeres, y trató de ocultar su identidad con una gorra.

Incluso, mostraron imágenes del jugador celeste subiendo a la parte trasera de una camioneta y arrodillándose en el piso del vehículo para no ser captado por las cámaras. Como era de esperarse, los hinchas cuestionaron el profesionalismo y el compromiso de Catriel con el equipo.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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