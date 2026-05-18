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Matías Succar dejó firme comentario tras fallar insólito gol ante Alianza Lima: “Seguiré…”

A través de sus redes sociales, Matías Succar se pronunció luego de perder una clara ocasión de gol ante Alianza, situación que lo llevó a convertirse en el centro de las críticas.

Antonio Vidal
Matías Succar rompió su silencio tras fallarse insólito gol. Foto: composición Líbero/IG/Líbero
Matías Succar rompió su silencio tras fallarse insólito gol. Foto: composición Líbero/IG/Líbero
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Matías Succar fue duramente criticado tras la derrota de Cienciano ante Alianza Lima, luego de fallar una sorpresiva opción de gol debajo de los tres palos, lo que provocó el fastidio de los seguidores del cuadro imperial, pues con ese tanto pudo empatar el compromiso. Sin embargo, los cusqueños perdieron en casa por 1-0.

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Tras el partido, evitó brindar declaraciones en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Sin embargo, el delantero peruano se pronunció mediante sus redes sociales para sincerarse, revelando que vive un episodio complicado, pero aun así muestra mucha fuerza mental para superar este bache.

"Entre días buenos y malos, sigo viviendo lo que un día soñé. Sé todo lo que costó llegar hasta aquí, y seguiré trabajando por todo lo que viene", escribió en su cuenta de Instagram el jugador.

Cienciano espera volver a contar con la mejor versión de su delantero de cara a los próximos encuentros del torneo peruano. Si bien ya no tienen posibilidades matemáticas de pelear el Torneo Apertura, el atacante intentará recuperar su efectividad y pasar la página tras este complicado momento, tomando en cuenta que aún deben afrontar la Copa Sudamericana.

Matías Succar se pronunció luego de perderse un gol ante Alianza Lima

Matías Succar se pronunció luego de perderse un gol ante Alianza Lima

Así fue el falló de Matías Succar

Luego de una acción a balón parado y varios rebotes dentro del área, el delantero que llegó cedido desde el cuadro blanquiazul no logró conectar el balón y terminó desaprovechando una clara ocasión de gol, dejando a Cienciano sin chances de volver a meterse en el encuentro.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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