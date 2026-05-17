Melgarejo reveló por qué Matías Succar falló gol cantado ante Alianza Lima: "Me dice que..."

Tras un partido emotivo de principio a fin, Alianza Lima consiguió una victoria por 1-0 ante Cienciano y quedó a un paso del título del Torneo Apertura. Sin embargo, los íntimos debieron sufrir los ataques del cuadro cusqueño, que tuvo la ocasión más clara en una jugada que Matías Succar falló debajo del arco a los 90 minutos.

El delantero nacional le explicó a Horacio Melgarejo, entrenador del ‘Papá de América’, qué sucedió en esa jugada que no solo pudo significar el empate de la ‘Furia Roja’, también hubiese cambiado la definición por el título del primero campeonato de la temporada.

"Fue un córner que Rotceh Aguilar la baja muy bien, le pregunté a 'Mati' que había pasado y me dice que él la quiere empujar con la derecha y le pica, se le va por abajo", declaró el entrenador argentino en conferencia de prensa.

Video: El Portal del Papá.

Cabe señalar que luego el estratega tomó con humor el comentario de un periodista sobre que esa acción pudo significar un desenlace diferente del encuentro. "Sí, pudo ser el empate, pero no empatamos (risas)", agregó.

Hay que tener en cuenta que el delantero está cedido a Cienciano, pero su pase sigue perteneciendo a Alianza Lima hasta el 2027. A diferencia de lo que suele ocurrir en otros acuerdos de préstamo, esta vez no se incluyó ninguna cláusula que le impida jugar contra el club dueño de su pase.