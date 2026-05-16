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Alianza Lima vs Universitario EN VIVO por Liga Femenina: a qué hora juegan, dónde ver y apuestas

Alianza Lima juega contra Universitario por la fecha 7 de la Liga Femenina 2026 en Matute. Horarios y canales para ver en vivo el clásico.

Jesús Yupanqui
Alianza Lima se medirá contra Universitario por la Liga Femenina.
Alianza Lima se medirá contra Universitario por la Liga Femenina. | FOTO: Composición Líbero
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Alianza Lima y Universitario de Deportes se medirán por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute. El clásico se realizará a las 3.15 p. m. en Perú y será transmitido en vivo por la Bicolor+.

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En lo que va del Apertura, Alianza Lima y Universitario demuestran que son serios candidatos para pelear por el título. Fecha a fecha consolidan su idea de juego y superan con autoridad a sus rivales de turno.

Por ello, el clásico promete ser una fiesta deportiva. Además, Universitario buscará cobrarse la revancha tras perder la final de la Liga Femenina en 2025.

Universitario femenino

Fefa Lacoste es una de las grandes figuras de Universitario.

Con Carlos Véliz en el banquillo, las Leonas son un equipo agresivo en la marca, aprovechan los errores defensivos de sus rivales y presionan desde el campo contrario, lo que obliga a sus contrincantes a buscar un juego largo.

Para este 2026, Universitario logró repatriar a Fefa Lacoste. La central uruguaya es la principal figura del cuadro crema y un elemento clave en el sistema defensivo.

Alianza Lima, por su parte, con José Letelier, consolida un proyecto que le da frutos deportivos y le permite alcanzar los objetivos trazados.

Alianza Lima

Alianza Lima entrenó con miras al partido contra la U.

Las blanquiazules tienen el control del balón como su principal camino para llegar al arco rival. Además, cuentan con un juego explosivo y sus jugadoras aprovechan las ocasiones que se presentan.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Universitario femenino?

El clásico entre Alianza Lima y Universitario por la Liga Femenina 2026 se realizará el domingo 17 de mayo en Matute.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Universitario femenino?

  • Perú, Ecuador y Colombia: 3.15 p. m.
  • Chile, Venezuela y Bolivia: 4.15 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 5.15 p. m.
  • España: 10.15 p. m.
  • Estados Unidos: 4.15 p. m. (ET), 3.15 p. m. (CT), 2.15 p. m. (MT) y 1.15 p. m. (PT).

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Universitario femenino?

La transmisión del partido entre Alianza Lima y Universitario estará a cargo de Bicolor+. Además, en Libero.pe te llevamos todos los detalles del duelo por la Liga Femenina.

Alianza Lima vs. Universitario femenino: entradas

  • Occidente central: S/35,00
  • Occidente niño: S/17,50
  • Occidente lateral: S/25,00
  • Occidente lateral niño: S/12,50
  • Oriente: S/20,00
  • Oriente niño: S/10,00
  • Sur: S/7,90
  • Sur niño: S/3,95

Alianza Lima vs. Universitario femenino: apuestas y pronóstico

ApuestasAlianza LimaEmpateUniversitario
Betsson1.983.453.10
Betano2.023.453.10
1XBet2.043.453.11
DoradoBet2.053.503.14

Para las principales casas de apuestas, Alianza Lima tiene ligera ventaja sobre Universitario.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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