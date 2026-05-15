Sporting Cristal impacta al anunciar la incorporación de figura en pleno Apertura: "Nueva etapa"

Sporting Cristal no la pasa nada bien en el Torneo Apertura 2026, luego de ceder puntos y complicar sus objetivos de la temporada. Por ello, el club ha decidido tomar medidas importantes en su plantel y sorprendió al anunciar que incorporó a una talentosa figura en pleno campeonato. Conoce todos los detalles.

Sporting Cristal anuncia la incorporación de figura en pleno Torneo Apertura

Si bien toda la atención está puesta en el equipo que dirige Zé Ricardo en la Liga 1, los hinchas también siguen de cerca el rendimiento de su delegación femenina en la Liga Femenina 2026, donde ha cedido puntos importantes en su pelea por el título, por lo que decidió hacer movimientos en su plantel.

En ese sentido, el club acaba de anunciar oficialmente que sumó a la futbolista Liana Rodríguez para potenciar su plantel en pleno desarrollo del Torneo Apertura y revertir su mal momento. La jugadora llega promovida desde la Sub-14, donde ha sobresalido por su rendimiento y ahora buscará consolidarse en el primer equipo.

Sporting Cristal anunció la incorporación de Liana Rodríguez al primer equipo.

“Liana Rodríguez, delantera de nuestra Sub 14, ha sido promovida a nuestro Primer Equipo Femenino. Le deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa con nuestros colores”, informó el club en sus redes sociales.

Del mismo modo, la institución le envió sus mejores deseos a la joven promesa del plantel en esta nueva etapa como jugadora del primer equipo para lo que resta de la temporada.

Sporting Cristal se complicó en el Torneo Apertura de la Liga Femenina

Sporting Cristal Femenino tiene la obligación de pelear por el título del Torneo Apertura y asegurar su lugar en la gran final de la Liga Femenina. Sin embargo, en lo que va del campeonato ha sufrido dos derrotas y quedó relegado al cuarto lugar de la clasificación, lo que complica sus opciones de llegar a las semifinales, considerando que Universitario y Alianza Lima marchan invictos.