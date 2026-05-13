Zé Ricardo tomó firme medida con jugadores de Sporting Cristal de cara al partido ante FC Cajamarca

Sporting Cristal estuvo cerca de conseguir un triunfo clave en el Torneo Apertura 2026 ante Alianza Lima, pero sobre el final le igualaron el marcador en Matute. Pese a esta desazón que atraviesa el club celeste, Zé Ricardo ha mantenido la intensidad en los entrenamientos en busca de mejores resultados en el certamen local. Ahora enfrentará a un duro rival como FC Cajamarca, por lo que no tiene margen para dejar de sumar tres puntos en esta recta final del primer certamen de la Liga 1.

Zé Ricardo toma decisión con el primer equipo de Sporting Cristal

LÍBERO pudo conocer que el estratega brasileño vio con buenos ojos el rendimiento de sus futbolistas ante los blanquiazules en Matute. Si bien hubo pasajes en los que el equipo se complicó más de la cuenta, es claro que quiere apostar por esa oncena que presentó en La Victoria. Dicho ello, el DT tomó la decisión de sostener la alineación pasada para el choque ante FC Cajamarca en el Estadio Héroes de San Ramón.

De esta manera, todo apunta a que el once que viene trabajando Zé Ricardo en La Florida es el siguiente: Diego Enríquez, Cristiano Da Silva, Rafael Lutiger, Miguel Araujo, Leandro Sosa, Yoshimar Yotún, Gustavo Cazonatti, Juan Cruz González, Maxloren Castro, Luis Iberico y Felipe Vizeu.

La idea es ir consolidando un once de buen nivel para cerrar de gran manera el torneo local. Eso sí, por el tiempo de descanso que tendrán los jugadores de cara al duelo por la Copa Libertadores, el DT brasileño apostará por lo mejor que tiene ante la necesidad de puntos de Sporting Cristal en la Liga 1 2026.

Zé Ricardo buscará la victoria de Sporting Cristal en Cajamarca.

Sporting Cristal vs. FC Cajamarca: fecha, hora y canal

El partido entre Sporting Cristal y FC Cajamarca por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 se jugará el viernes 15 de mayo en el Estadio Héroes de San Ramón, en Cajamarca. Empezará a las 3.00 p. m. (8.00 p. m. GMT) y será transmitido por L1 MAX.