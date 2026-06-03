Cienciano vs. Lanús por los playoffs de la Copa Sudamericana: Fechas y horarios confirmados

Cienciano quedó segundo en el Grupo B y disputará los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 ante Lanús de Argentina. La Conmebol oficializó en sus redes sociales las fechas y los horarios en que se disputarán estos duelos.

Cienciano vs. Lanús por Copa Sudamericana: fechas confirmadas

Partido de ida

Miércoles 22 de julio | Lanús vs. Cienciano en el Estadio Lanús, Argentina.

Partido de vuelta

Miércoles 29 de julio | Cienciano vs. Lanús en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.

Horarios confirmados del Cienciano vs. Lanús por Copa Sudamericana 2026

El partido de ida, que se jugará en el Estadio Lanús, será a las 19.30 en Perú y 21.30 en Argentina. La vuelta, que se disputará en el Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, también se jugará en ese horario.

Canal para ver Cienciano vs. Lanús

Aún no se ha confirmado el canal del partido Cienciano vs. Lanús. Sin embargo, los duelos de la Copa Sudamericana se televisan en Perú por ESPN, Disney Plus, DSports y DGO.