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Cienciano vs. Lanús por los playoffs de la Copa Sudamericana: Fechas y horarios confirmados

Mediante sus canales oficiales, Conmebol confirmó las fechas y los horarios del Cienciano vs. Lanús por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

Jesús Yupanqui
Fechas y horarios confirmados del partido Cienciano vs. Lanús por los playoffs.
Fechas y horarios confirmados del partido Cienciano vs. Lanús por los playoffs. | FOTO: Composición Líbero
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Cienciano quedó segundo en el Grupo B y disputará los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 ante Lanús de Argentina. La Conmebol oficializó en sus redes sociales las fechas y los horarios en que se disputarán estos duelos.

Fechas y horarios confirmados del partido entre Sporting Cristal contra Red Bull Bragantino por la Copa Sudamericana.

PUEDES VER: Sporting Cristal vs. RB Bragantino por playoffs de Copa Sudamericana: fechas y horarios confirmados

Cienciano vs. Lanús por Copa Sudamericana: fechas confirmadas

Partido de ida

  • Miércoles 22 de julio | Lanús vs. Cienciano en el Estadio Lanús, Argentina.

Partido de vuelta

  • Miércoles 29 de julio | Cienciano vs. Lanús en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.

Horarios confirmados del Cienciano vs. Lanús por Copa Sudamericana 2026

El partido de ida, que se jugará en el Estadio Lanús, será a las 19.30 en Perú y 21.30 en Argentina. La vuelta, que se disputará en el Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, también se jugará en ese horario.

Canal para ver Cienciano vs. Lanús

Aún no se ha confirmado el canal del partido Cienciano vs. Lanús. Sin embargo, los duelos de la Copa Sudamericana se televisan en Perú por ESPN, Disney Plus, DSports y DGO.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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