Carlos Garcés reveló si se irá de Cienciano tras sonar en Universitario: "Acercamientos..."

Universitario de Deportes se encuentra en búsqueda de un delantero extranjero para salir campeones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y en medio de ello, los hinchas relacionaron al club a Carlos Garcés, goleador de Cienciano. Tras esto, el ecuatoriano salió al frente a hablar sobre su presente en el mercado de fichajes.

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Carlos Garcés reveló si se irá de Cienciano tras acercamiento a Universitario

En conversación con los medios, Garcés fue consultado sobre su futuro en el fútbol luego de sonar como flamante delantero de Universitario de cara al Clausura de la Liga 1 2026.

El goleador ecuatoriano dejó en claro que se mantiene feliz estando en Cienciano del Cusco, pues viene teniendo un buen rendimiento en el club y ahora actualmente hay acercamientos con diversos equipos, sin dejar en claro si es la escuadra crema.

Carlos Garcés es goleador de la Liga 1 2026 con 10 anotaciones

“Estoy feliz de estar acá en Cienciano y en Cusco. Estoy viviendo un momento importante en mi carrera. Hay acercamientos, pero nada concreto. Estoy concentrado y feliz en Cienciano. Tengo contrato con el club, veremos qué pasa”, afirmó.

Es importante mencionar que Carlos Garcés tiene un contrato con Cienciano hasta diciembre de 2026 por lo que si Universitario de Deportes lo desea fichar para el Torneo Clausura tendrá que pagar su clausula de salida.

Carlos Garcés es goleador de la Liga 1 2026

Carlos Garcés es el actual goleador de la Liga 1 2026 con 10 anotaciones vistiendo la camiseta de Cienciano del Cusco. Durante el Apertura, el ecuatoriano le marcó a Juan Pablo II, Sport Boys, Cusco FC, FC Cajamarca, ADT, Deportivo Moquegua y Sport Huancayo.