Revelan la importante decisión que tomará Sporting Cristal tras malos resultados: "Van a..."

¿Malas noticias? Sporting Cristal no atraviesa un buen momento en el Torneo Apertura de la Liga 1, ubicándose hasta la publicación de esta nota en el puesto 12. Desde el inicio del primer capítulo del torneo nacional, los rimenses comenzaron el certamen con muchas dudas y, con el pasar de las fechas, esto se ha ido notando, sumado también a la fatiga por la doble competición.

En ese sentido, a los del Rímac solo les queda seguir peleando, de momento, en la Copa Libertadores mientras esperan el inicio del Torneo Clausura. Sin embargo, todo parece indicar que para entonces habrá cambios en Cristal, esto de acuerdo a la información brindada por Paul Pérez en el programa ‘Modo Fútbol’.

La decisión que tomará Sporting Cristal a mitad de año

De acuerdo al periodista, Sporting Cristal piensa traer otro delantero para la segunda parte del año. Sin embargo, sorprendió al dar a conocer que le informaron que es posible que Felipe Vizeu, que viene realizando goles, deje el Rímac.

“Lo que me dicen es que en Cristal van a traer otro 9. Y para complementar, me dijeron que en Cristal van a traer otro 9 y no se descarta que a mitad de año se vaya Felipe Vizeu”, fue la información que dio Pérez.

Además, complementó la información al señalar que el brasileño no se siente cómodo en el club cervecero.

“¿Cuál es una de las razones? Me dijeron una, no sé si todas, es que el futbolista no está tan cómodo en Sporting Cristal”, explicó el periodista.

Ante esta situación, la mesa no dudó en dar su opinión, pues ahora, para el Clausura, Cristal tiene que mostrar un mejor rendimiento.

“Y eso que yo empezó hacer goles. Sí, pero hay una presión. O sea, ahora viene lo bueno para Cristal, este Clausura no tiene margen de error, porque tiene que ir a campeonar, a ganar”.



¿Cuántos goles tiene Felipe Vizeu en Sporting Cristal?

Desde su llegada a Sporting Cristal, Felipe Vizeu recién está tratando de despertar su instinto goleador, pues venía con una buena racha de goles. El delantero brasileño, en la Liga 1, solo ha podido anotar 5 goles en 11 partidos, una cifra muy baja que los hinchas esperan que pueda revertir.