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Conmebol anunció apertura de expediente disciplinario a Sporting Cristal por Copa Libertadores

¡Atención! La Conmebol anunció oficialmente la apertura de un expediente disciplinario a Sporting Cristal. Los rimenses pueden someterse a sanciones en la Copa Libertadores.

Angel Curo
Conmebol anunció apertura de expediente disciplinario a Sporting Cristal por Copa Libertadores
Conmebol anunció apertura de expediente disciplinario a Sporting Cristal por Copa Libertadores | Composición: Líbero
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Sporting Cristal atraviesa un momento irregular en la temporada, tras quedar en los últimos lugares de la Liga 1 y pelear por la clasificación a octavos de final en la Copa Libertadores, donde es firme candidato. Sin embargo, recientemente la Conmebol estremeció a los hinchas al informar que abrió un expediente disciplinario a los ‘cerveceros’.

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Conmebol anunció apertura de expediente disciplinario a Sporting Cristal

Mediante su portal oficial, la Conmebol informó que decidió abrir un expediente disciplinario contra Sporting Cristal, luego de su victoria por 2-0 ante Junior en la fecha tres del Grupo F de la Copa Libertadores.

En concreto, acusan a los rimenses de quebrantar el artículo 7.3.4.4 del Manual de Clubes de la Conmebol. Este apartado establece una serie de parámetros a seguir para la conferencia de prensa post partido, tales como el orden de presentación, tiempo para acudir a la sala de conferencias, entre otros.

Sporting Cristal, Conmebol, Copa Libertadores

Conmebol abrió expediente disciplinario a Sporting Cristal

Por ejemplo, en este caso, Sporting Cristal, al ser el club local, debía acudir a la segunda conferencia e iniciarla una vez que finalizara la del entrenador visitante. Además, debía cumplir otras normas y velar por su desarrollo. Por ello, presuntamente, no respetó todos los lineamientos y ahora puede ser objeto de sanción.

¿Qué sanción puede recibir Sporting Cristal por parte de la Conmebol?

Según lo indicado por el Manual de Clubes de la Conmebol, quebrantar esta norma contempla una sanción económica. El reglamento solo establece una multa de US$10.000 por no presentarse a la conferencia y, en caso de que se trate de una presentación tardía, será la Comisión Disciplinaria la que disponga la sanción pertinente.

De esta forma, esa comisión evaluará el caso de la escuadra bajopontina y emitirá la resolución que considere necesaria. Cabe señalar que, si se impone una multa económica, esta se deducirá de los bonos que obtengan los celestes en la Copa Libertadores.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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