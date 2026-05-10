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Maxloren y su dura autocrítica por la situación que vive Sporting Cristal en Liga 1: "Es complicado"

Luego del 1-1 frente a Alianza Lima en Matute, el extremo no dudó en hablar sobre la situación que está atravesando el club cervecero.

Antonio Vidal
Maxloren Castro habló sobre el presente de Sporting Cristal. Foto: composición Líbero/Jax Latin Media
Maxloren Castro habló sobre el presente de Sporting Cristal. Foto: composición Líbero/Jax Latin Media
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Sporting Cristal solo pudo sumar un punto en el partido contra Alianza Lima, encuentro que terminó 1-1 en Matute. Pese al gran esfuerzo que hizo el equipo rimense por sostener el resultado, no fue suficiente. Situaciones como esta explican por qué el cuadro celeste no logra levantar en la Liga 1.

En ese sentido, Maxloren Castro se pronunció sobre la situación del equipo del Rímac y dejó desoladoras palabras.

Diego Enríquez habló tras el empate de Sporting Cristal frente a Alianza Lima. Foto: composición Líbero

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Maxloren Castro y su dura autocrítica sobre Sporting Cristal

"Estuvimos de igual a igual y conseguimos el gol, pero lamentablemente por errores nuestros nos empatan el partido. Aun así, nos vamos con la tranquilidad de saber que dejamos todo en la cancha. Es complicado estar en el puesto 14, así que vamos a trabajar mucho para levantar en lo que falta del Apertura", fueron las primeras palabras del extremo.

Respecto a la gran jugada que terminó en el gol de Cazonatti, la joven promesa volvió a mostrar su intención de buscar constantemente el arco rival. Gracias a una destacada acción individual, terminó asistiendo para el tanto celeste. En ese sentido, describió su estilo de juego como el de un futbolista que siempre intenta imponerse al defensor mediante la velocidad. "Esa es mi característica: encarar, llegar hasta la última línea y sacar el centro, tal y como lo hice".

Maxloren sobre el gol de Alianza Lima

A pesar del esfuerzo, el equipo de Zé Ricardo no logró sostener la ventaja y terminó recibiendo el empate en los minutos finales. Ante ello, Castro realizó una autocrítica y reconoció que les faltó tranquilidad para manejar el cierre del partido en La Victoria.

"En esos minutos finales del partido debemos jugar largo, mantener la calma y la tranquilidad para cerrar el partido, pero son errores nuestros que debemos corregir en los entrenamientos", finalizó el joven futbolista.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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