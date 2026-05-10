Mr Peet quedó rendido ante figura de Sporting Cristal tras empate con Alianza Lima: "Habilidad"

El clásico moderno entre Alianza Lima y Sporting Cristal terminó en un agónico empate por 1-1 y dejó diversas reacciones. Una de ellas llegó por parte del periodista deportivo Mr Peet, quien se pronunció para analizar este encuentro decisivo del Torneo Apertura 2026 y sorprendió al halagar el talento de un jugador de los rimenses.

Mr Peet quedó rendido ante figura de Sporting Cristal tras empate con Alianza Lima

Mediante su programa 'Madrugol', el periodista Peter Arévalo, más conocido como Mr Peet, comentó sobre lo que fue el desarrollo del clásico en Matute y sorprendió a más de uno al elogiar el rendimiento mostrado por Maxloren Castro, quien brindó una asistencia para el gol de Sporting Cristal.

Según indicó, el joven extremo fue vital no solo por su labor defensiva, sino también porque, en la única jugada en la que decidió desbordar por la banda, generó la acción del gol. En esa línea, destacó que siempre es peligroso por su 'velocidad y habilidad' en ataque.

Video: Madrugol

"El gol de Cristal es un golazo, no solo por la finalización. Si no porque es el único momento que aparece Maxloren en ofensiva, y ojalá que haga de esto algo muy común, porque es un momento de decisión. Él estaba realizado una labor más defensiva, pero decide ingresar al área, lo encara a Chávez, sabe que no lo pueden tocar, y como es veloz encuentra el momento de hacer cómplice al área para su velocidad y habilidad”, expresó el comunicador.

Del mismo modo, señaló que la velocidad y el desequilibrio que posee Maxloren Castro fueron vitales para que superara la marca de Gianfranco Chávez y cediera un balón envenenado para el gol de Gustavo Cazonatti.

“Maxloren lo lleva a Chávez a la raya, centra y, aparentemente todos tenían marca, pero Carbajal se mete al arco, no atacó la pelota. No se trata de matar a nadie, se trata de entender situaciones. Maxloren es rápido, tiene ese pique corto que lo ayuda a superar y claro termina definiendo Cazonatti con un lujo ante la necesidad", señaló.

Números de Maxloren Castro en Sporting Cristal este 2026

Maxloren Castro ha logrado elevar considerablemente su nivel en Sporting Cristal luego del escándalo de indisciplina que protagonizó. Desde entonces, el atacante de 18 años se ha vuelto un jugador decisivo en el esquema rimense. En esta temporada, ya suma 17 partidos, dos goles y una asistencia.