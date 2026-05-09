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¡Silenció Matute! Cazonatti anotó golazo de taco y colocó el 1-0 de Cristal sobre Alianza
Gustavo Cazonatti anotó golanzo de taco para Sporting Cristal frente a Alianza Lima y puso el 1-0 en el duelo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Sporting Cristal disputa ante Alianza Lima una nueva edición del llamado clásico moderno por el Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Gustavo Cazonatti inauguró el marcador con una gran definición de taco a favor del conjunto rimense frente a los blanquiazules.
Video: L1MAX
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