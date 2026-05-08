Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO por Torneo Apertura: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico

Todo listo para vivir el Alianza Lima vs Sporting Cristal por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Ambos elencos tienen una cita en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, el próximo sábado 9 de mayo a partir de las 20.00 horas locales (1.00 horas GMT). La transmisión de este clásico va por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), así como vía streaming en las apps de DGO y Movistar TV App.

El elenco dirigido por Pablo Guede es líder absoluto del Apertura y ahora vuelve a pisar Matute para recibir a un Sporting Cristal que llega golpeado tras su derrota en la Copa Libertadores. Los blanquiazules han sostenido una buena racha en condición de local en lo que va del 2026, ya que han ganado todos sus compromisos.

Por ello, esperan confirmar su poderío ante un cuadro complicado como el rimense, que, pese a estar entre los últimos lugares, necesita la victoria a como dé lugar para recobrar la confianza de los aficionados. Queda claro que los íntimos son firmes favoritos para conseguir el triunfo, pero tendrán que demostrarlo minuto a minuto y así corroborar su liderato en el Apertura.

Por el lado de Sporting Cristal, no solo atraviesa una campaña irregular en este 2026, sino que llega desgastado por la seguidilla de partidos entre la Liga 1 y la Copa Libertadores. Actualmente, los celestes están a cinco puntos del descenso, mientras que a nivel internacional son terceros tras su reciente caída ante Palmeiras de Brasil.

Pese a ello, el DT Zé Ricardo ha expresado claramente que no quieren comprometerse con los puestos de abajo, por lo que en la semana ha realizado trabajos de recuperación para tener al equipo en óptimas condiciones. No cabe duda de que los rimenses necesitan la victoria, por lo que ahora pisarán nuevamente Matute, pero con el sello de visitante.

Alianza Lima anuncia partido ante Sporting Cristal en Matute.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Sporting Cristal?

El partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 se juega el próximo sábado 9 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva, La Victoria, Lima. Ambos elencos tienen la necesidad de sumar tres puntos para sus respectivos intereses, por lo que se espera mucha intensidad de principio a fin.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal?

Este choque entre blanquiazules y celestes iniciará a partir de las 20.00 horas locales (1.00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 19.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 20.00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile: 21.00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 22.00 horas

España: 3.00 horas (domingo 10 de mayo)

¿Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal se verá en exclusiva por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) mediante operadores como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win TV y Best Cable. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en los aplicativos de Movistar TV App y DGO.

Canales de transmisión para ver Alianza Lima vs Sporting Cristal

Canadá: Fanatiz Canadá

Perú: L1 MAX, Movistar TV App, DGO

Estados Unidos, Puerto Rico: Fanatiz

Posibles alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Marco Huamán, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Gianfranco Chávez; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Alan Cantero, Eryc Castillo y Luis Ramos.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Rafael Lutiger, Miguel Araujo, Cristiano Da Silva; Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Juan Cruz González, Maxloren Castro, Luis Iberico y Felipe Vizeu.

Árbitros de Alianza Lima vs Sporting Cristal

El árbitro principal del partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal será Augusto Menéndez, mientras que los responsables del VAR serán los jueces David Huamán y Anderson Quispe.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Alianza Lima se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Sporting Cristal por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS ALIANZA LIMA EMPATE SPORTING CRISTAL Betsson 1.70 3.60 4.75 Betano 1.75 3.90 5.10 Bet365 1.65 3.50 4.50 1XBet 1.67 3.78 4.77 Doradobet 1.76 3.80 4.50

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