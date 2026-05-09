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Luis Advíncula dejó de lado a Sporting Cristal y ahora mostró su 'amor' por Alianza Lima

Luis Advíncula se dejó ver ante el público con un gesto de amor hacia Alianza Lima en medio del partido que sostiene su club ante Sporting Cristal, su exequipo.

Luis Blancas
Luis Advíncula y su gesto de amor con Alianza Lima en medio del partido ante Sporting Cristal
Luis Advíncula y su gesto de amor con Alianza Lima en medio del partido ante Sporting Cristal | Composición: Líbero
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Luis Advíncula no estuvo presente en el duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal porque cumple una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Pese a ello, en la antesala del compromiso se mostró ante la afición blanquiazul con una muestra de afecto hacia su actual equipo, dejando al margen su etapa anterior en la escuadra rimense.

Alianza Lima y su baja para el partido ante Cienciano por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

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Luis Advíncula y su gesto de amor con Alianza Lima en medio del partido ante Sporting Cristal

Video: Golandgol

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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