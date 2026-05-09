Luis Advíncula dejó de lado a Sporting Cristal y ahora mostró su 'amor' por Alianza Lima

Luis Advíncula no estuvo presente en el duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal porque cumple una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Pese a ello, en la antesala del compromiso se mostró ante la afición blanquiazul con una muestra de afecto hacia su actual equipo, dejando al margen su etapa anterior en la escuadra rimense.

PUEDES VER: Alianza Lima y su sensible baja para el partido clave ante Cienciano por Torneo Apertura 2026

Luis Advíncula y su gesto de amor con Alianza Lima en medio del partido ante Sporting Cristal

Video: Golandgol