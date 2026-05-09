- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Boca Juniors vs Huracán
- Universitario
- Tabla de posiciones Liga 1
- Fichajes Vóley
Luis Advíncula dejó de lado a Sporting Cristal y ahora mostró su 'amor' por Alianza Lima
Luis Advíncula se dejó ver ante el público con un gesto de amor hacia Alianza Lima en medio del partido que sostiene su club ante Sporting Cristal, su exequipo.
Luis Advíncula no estuvo presente en el duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal porque cumple una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Pese a ello, en la antesala del compromiso se mostró ante la afición blanquiazul con una muestra de afecto hacia su actual equipo, dejando al margen su etapa anterior en la escuadra rimense.
PUEDES VER: Alianza Lima y su sensible baja para el partido clave ante Cienciano por Torneo Apertura 2026
Luis Advíncula y su gesto de amor con Alianza Lima en medio del partido ante Sporting Cristal
Video: Golandgol
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90