Alianza Lima anuncia lesión de Huamán y dos futbolistas más en momento clave del Apertura

Alianza Lima es candidato a salir campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, por lo que todos sus aficionados se encuentran 100% entusiasmados con la posible obtención del título. Sin embargo, los hinchas más leales saben que no es la única categoría que importa, puesto que las chicas de la Liga Femenina también atraviesan un momento importante en la lucha por ser tricampeonas del fútbol peruano. En ese sentido, recientemente se confirmaron tres lesiones que preocupan al comando técnico.

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A través de su cuenta oficial de 'X', el elenco de La Victoria emitió su parte médico para comunicar a sus seguidores que Gianella Romero, Heide Padilla y Lucero Huamán se encuentran lesionadas, por lo que no serán tomadas en cuenta para el próximo compromiso del plantel dirigido por José Letelier. Las íntimas enfrentarán a Universitario de Deportes en el clásico del fútbol peruano.

“Gianella Romero: La deportista presenta una lesión condral focal en la rodilla derecha, asociada a un cuadro inflamatorio compatible con hoffitis reactiva. Heide Padilla: La deportista cursa proceso postoperatorio de trasplante autólogo de cartílago de rotula en la rodilla derecha. Lucerito Huamán: La deportista se encuentra en proceso de rehabilitación postoperatoria tras reconstrucción de ligamento cruzado anterior de rodilla derecha”, indicó Alianza Lima en redes sociales.

Alianza Lima y su parte médico.

Asimismo, el club especificó que las futbolistas se encuentran trabajando con terapia física y readaptación funcional progresiva bajo la supervisión del área médica, cumpliendo con todos los protocolos respectivos para su pronta mejoría. “La evolución de las deportistas está siendo monitoreada de manera permanente de acuerdo a su progreso clínico y funcional", sentenció la institución de Matute.

Alianza Lima vs. Universitario: fecha, hora y dónde ver

Alianza Lima recibirá a Universitario de Deportes el próximo domingo 17 de mayo, desde las 15.30 horas de Perú y en el Estadio Hugo Sotil. Asimismo, la transmisión del partido será mediante la Bicolor+ y Juntos TV para todo el territorio nacional.