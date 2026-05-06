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Fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: refuerzos, salidas, renovaciones y rumores

Te presentamos los últimos movimientos en el mercado de pases de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 con Alianza Lima, Universitario, San Martín, Circolo, Regatas, etc.

    Jesús Yupanqui
    Fichajes y los últimos movimientos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27.
    Fichajes y los últimos movimientos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27. | FOTO: Composición
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    La temporada 2026-27 de la Liga Peruana de Vóley promete ser prometedora. Alianza Lima, el tricampeón del campeonato, dio el golpe en el mercado con el fichaje de Flavia Montes. Además, confirmó que cerró con dos destacadas voleibolistas nacionales. Universitario no se queda atrás y anunció la renovación de Catherine Flood y Francisco Hervás. San Martín y Regatas trabajan para conformar un plantel competitivo y adelantaron que tendrán varias sorpresas.

    Alianza Lima ya se encuentra planificando para la temporada 2026-27 de la Liga de Vóley.

    PUEDES VER: Fichajes Alianza Lima 2026-27: salidas, llegadas y renovaciones para la Liga Peruana de Vóley

    Alianza Lima Vóley: salidas, fichajes, rumores y renovaciones

    Salidas

    • Maeva Orlé
    • Elina Rodríguez
    • Yanlis Feliz
    • Doris Manco
    • Facundo Morando (DT)

    Rumores

    • Doris Gonzáles (salida)
    • Maricarmen Guerrero (salida)
    • Ángela Leyva (fichaje)
    • Alondra Alarcón (fichaje)
    • Alejandro Miguel Schneider, entrenador (fichaje)

    Refuerzos

    • Cristina Cuba
    • Flavia Montes
    • Allison Holland
    • Daniela Bulaich

    Universitario Vóley: salidas, fichajes, rumores y renovaciones

    Salidas

    • Maluh Oliveira
    • Coraima Gómez
    • Zaira Manzo
    • Angélica Malinverno

    Rumores

    • María Paula Rodríguez (salida)
    • Angélica Malinverno (salida)
    • Fátima Villafuerte (salida)
    • Laura Grajales (fichaje)
    • Mara Leao (salida)
    • Aixa Vigil (fichaje)
    • Alexandra Machado (salida)
    • Maricarmen Guerrero (fichaje)
    • Ivonne Montaño (fichaje)

    Renovaciones

    • Francisco Hervás (confirmado)
    • Catherine Flood (confirmado)
    • Lucía Magallanes (confirmado)
    • Miriam Patiño (negociaciones)
    • Daniela Muñoz (negociaciones)
    • Mara Leao (negociaciones)

    Regatas Lima Vóley: rumores, fichajes, salidas y renovaciones

    Salidas

    • Petra Schwartzman
    • Darlevis Mosquera
    • Katherine Ramírez
    • Shanaiya Aymé
    • Bárbara Frangella

    Renovaciones

    • Katheryn Ryan
    • Kiara Montes
    • Horacio Bastit (DT)

    Rumores

    • Simone Scherer (fichaje)

    San Martín Vóley: fichajes, bajas, rumores y renovaciones

    Rumores

    • Marco Blanco, entrenador (fichaje)
    • Fernanda Tomé (salida)
    • Adeola Owokoniran (salida)
    • Simone Scherer (salida)
    • Marina Scherer (fichaje)
    • Aixa Vigil (salida)
    • Alexandra Machado (fichaje)
    • Yanlis Féliz (fichaje)
    • Meegan Hart (fichaje)

    Salidas

    • Flavia Montes

    Circolo Sportivo Italiano Vóley: salidas, rumores, fichajes y renovaciones

    Renovaciones

    • Eugenia Nosach (negociación)
    • Julieta Holzmaisters (confirmado)

    Bajas

    • Astrid Ruiz

    Rumores

    • María Paula Rodríguez (fichaje)

    Fichajes

    • Natalia Monteiro
    • Mariane Casas

    Géminis: salidas, rumores, fichajes y renovaciones

    Salidas

    • Anghela Barboza
    • Katielle Alonzo

    Renovación

    • Florangel Terrero (negociaciones)
    • Vielka Peralta (negociaciones)
    • Natalia Málaga (negociaciones)

    Atenea: fichajes, salidas, renovaciones y rumores

    Rumores

    • Coraima Gómez (fichaje)
    • María Paula Rodríguez (fichaje)

    Renovación

    • Isabel Fernández

    Salida

    • Manuela Sierra

    Rebaza Acosta: salidas, fichajes, renovaciones y rumores

    Salidas

    • 'Tato' Rivero (DT)

    Fichajes

    • Martín Rodríguez (DT)

    Deportivo Soan: salidas, fichajes, renovaciones y rumores

    Salida

    • Mauro Boasso, entrenador

    Liga Peruana de Vóley 2026-27: equipos que jugarán el torneo

      1. Alianza Lima
      2. San Martín
      3. Universitario
      4. Géminis
      5. Regatas Lima
      6. Atenea
      7. Circolo
      8. Deportivo Soan
      9. Rebaza Acosta
      10. Olva Latino
      11. Deportivo Wanka

    ¿Cuándo empieza la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

    La Liga Peruana de Vóley 2026-27 aún no tiene una fecha de inicio definida. No obstante, si se repite el esquema de temporadas previas, el torneo comenzaría en septiembre.

    Jesús Yupanqui
    AUTOR: Jesús Yupanqui

    Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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