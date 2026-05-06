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Fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: refuerzos, salidas, renovaciones y rumores
Te presentamos los últimos movimientos en el mercado de pases de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 con Alianza Lima, Universitario, San Martín, Circolo, Regatas, etc.
La temporada 2026-27 de la Liga Peruana de Vóley promete ser prometedora. Alianza Lima, el tricampeón del campeonato, dio el golpe en el mercado con el fichaje de Flavia Montes. Además, confirmó que cerró con dos destacadas voleibolistas nacionales. Universitario no se queda atrás y anunció la renovación de Catherine Flood y Francisco Hervás. San Martín y Regatas trabajan para conformar un plantel competitivo y adelantaron que tendrán varias sorpresas.
PUEDES VER: Fichajes Alianza Lima 2026-27: salidas, llegadas y renovaciones para la Liga Peruana de Vóley
Alianza Lima Vóley: salidas, fichajes, rumores y renovaciones
Salidas
- Maeva Orlé
- Elina Rodríguez
- Yanlis Feliz
- Doris Manco
- Facundo Morando (DT)
Rumores
- Doris Gonzáles (salida)
- Maricarmen Guerrero (salida)
- Ángela Leyva (fichaje)
- Alondra Alarcón (fichaje)
- Alejandro Miguel Schneider, entrenador (fichaje)
Refuerzos
- Cristina Cuba
- Flavia Montes
- Allison Holland
- Daniela Bulaich
Universitario Vóley: salidas, fichajes, rumores y renovaciones
Salidas
- Maluh Oliveira
- Coraima Gómez
- Zaira Manzo
- Angélica Malinverno
Rumores
- María Paula Rodríguez (salida)
- Angélica Malinverno (salida)
- Fátima Villafuerte (salida)
- Laura Grajales (fichaje)
- Mara Leao (salida)
- Aixa Vigil (fichaje)
- Alexandra Machado (salida)
- Maricarmen Guerrero (fichaje)
- Ivonne Montaño (fichaje)
Renovaciones
- Francisco Hervás (confirmado)
- Catherine Flood (confirmado)
- Lucía Magallanes (confirmado)
- Miriam Patiño (negociaciones)
- Daniela Muñoz (negociaciones)
- Mara Leao (negociaciones)
Regatas Lima Vóley: rumores, fichajes, salidas y renovaciones
Salidas
- Petra Schwartzman
- Darlevis Mosquera
- Katherine Ramírez
- Shanaiya Aymé
- Bárbara Frangella
Renovaciones
- Katheryn Ryan
- Kiara Montes
- Horacio Bastit (DT)
Rumores
- Simone Scherer (fichaje)
San Martín Vóley: fichajes, bajas, rumores y renovaciones
Rumores
- Marco Blanco, entrenador (fichaje)
- Fernanda Tomé (salida)
- Adeola Owokoniran (salida)
- Simone Scherer (salida)
- Marina Scherer (fichaje)
- Aixa Vigil (salida)
- Alexandra Machado (fichaje)
- Yanlis Féliz (fichaje)
- Meegan Hart (fichaje)
Salidas
- Flavia Montes
Circolo Sportivo Italiano Vóley: salidas, rumores, fichajes y renovaciones
Renovaciones
- Eugenia Nosach (negociación)
- Julieta Holzmaisters (confirmado)
Bajas
- Astrid Ruiz
Rumores
- María Paula Rodríguez (fichaje)
Fichajes
- Natalia Monteiro
- Mariane Casas
Géminis: salidas, rumores, fichajes y renovaciones
Salidas
- Anghela Barboza
- Katielle Alonzo
Renovación
- Florangel Terrero (negociaciones)
- Vielka Peralta (negociaciones)
- Natalia Málaga (negociaciones)
Atenea: fichajes, salidas, renovaciones y rumores
Rumores
- Coraima Gómez (fichaje)
- María Paula Rodríguez (fichaje)
Renovación
- Isabel Fernández
Salida
- Manuela Sierra
Rebaza Acosta: salidas, fichajes, renovaciones y rumores
Salidas
- 'Tato' Rivero (DT)
Fichajes
- Martín Rodríguez (DT)
Deportivo Soan: salidas, fichajes, renovaciones y rumores
Salida
- Mauro Boasso, entrenador
Liga Peruana de Vóley 2026-27: equipos que jugarán el torneo
- Alianza Lima
- San Martín
- Universitario
- Géminis
- Regatas Lima
- Atenea
- Circolo
- Deportivo Soan
- Rebaza Acosta
- Olva Latino
- Deportivo Wanka
¿Cuándo empieza la Liga Peruana de Vóley 2026-27?
La Liga Peruana de Vóley 2026-27 aún no tiene una fecha de inicio definida. No obstante, si se repite el esquema de temporadas previas, el torneo comenzaría en septiembre.
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