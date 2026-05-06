Fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: refuerzos, salidas, renovaciones y rumores

La temporada 2026-27 de la Liga Peruana de Vóley promete ser prometedora. Alianza Lima, el tricampeón del campeonato, dio el golpe en el mercado con el fichaje de Flavia Montes. Además, confirmó que cerró con dos destacadas voleibolistas nacionales. Universitario no se queda atrás y anunció la renovación de Catherine Flood y Francisco Hervás. San Martín y Regatas trabajan para conformar un plantel competitivo y adelantaron que tendrán varias sorpresas.

Alianza Lima Vóley: salidas, fichajes, rumores y renovaciones

Salidas

Maeva Orlé

Elina Rodríguez

Yanlis Feliz

Doris Manco

Facundo Morando (DT)

Rumores

Doris Gonzáles (salida)

Maricarmen Guerrero (salida)

Ángela Leyva (fichaje)

Alondra Alarcón (fichaje)

Alejandro Miguel Schneider, entrenador (fichaje)

Refuerzos

Cristina Cuba

Flavia Montes

Allison Holland

Daniela Bulaich

Universitario Vóley: salidas, fichajes, rumores y renovaciones

Salidas

Maluh Oliveira

Coraima Gómez

Zaira Manzo

Angélica Malinverno

Rumores

María Paula Rodríguez (salida)

Angélica Malinverno (salida)

Fátima Villafuerte (salida)

Laura Grajales (fichaje)

Mara Leao (salida)

Aixa Vigil (fichaje)

Alexandra Machado (salida)

Maricarmen Guerrero (fichaje)

Ivonne Montaño (fichaje)

Renovaciones

Francisco Hervás (confirmado)

Catherine Flood (confirmado)

Lucía Magallanes (confirmado)

Miriam Patiño (negociaciones)

Daniela Muñoz (negociaciones)

Mara Leao (negociaciones)

Regatas Lima Vóley: rumores, fichajes, salidas y renovaciones

Salidas

Petra Schwartzman

Darlevis Mosquera

Katherine Ramírez

Shanaiya Aymé

Bárbara Frangella

Renovaciones

Katheryn Ryan

Kiara Montes

Horacio Bastit (DT)

Rumores

Simone Scherer (fichaje)

San Martín Vóley: fichajes, bajas, rumores y renovaciones

Rumores

Marco Blanco, entrenador (fichaje)

Fernanda Tomé (salida)

Adeola Owokoniran (salida)

Simone Scherer (salida)

Marina Scherer (fichaje)

Aixa Vigil (salida)

Alexandra Machado (fichaje)

Yanlis Féliz (fichaje)

Meegan Hart (fichaje)

Salidas

Flavia Montes

Circolo Sportivo Italiano Vóley: salidas, rumores, fichajes y renovaciones

Renovaciones

Eugenia Nosach (negociación)

Julieta Holzmaisters (confirmado)

Bajas

Astrid Ruiz

Rumores

María Paula Rodríguez (fichaje)

Fichajes

Natalia Monteiro

Mariane Casas

Géminis: salidas, rumores, fichajes y renovaciones

Salidas

Anghela Barboza

Katielle Alonzo

Renovación

Florangel Terrero (negociaciones)

Vielka Peralta (negociaciones)

Natalia Málaga (negociaciones)

Atenea: fichajes, salidas, renovaciones y rumores

Rumores

Coraima Gómez (fichaje)

María Paula Rodríguez (fichaje)

Renovación

Isabel Fernández

Salida

Manuela Sierra

Rebaza Acosta: salidas, fichajes, renovaciones y rumores

Salidas

'Tato' Rivero (DT)

Fichajes

Martín Rodríguez (DT)

Deportivo Soan: salidas, fichajes, renovaciones y rumores

Salida

Mauro Boasso, entrenador

Liga Peruana de Vóley 2026-27: equipos que jugarán el torneo

Alianza Lima

San Martín

Universitario

Géminis

Regatas Lima

Atenea

Circolo

Deportivo Soan

Rebaza Acosta

Olva Latino

Deportivo Wanka

¿Cuándo empieza la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

La Liga Peruana de Vóley 2026-27 aún no tiene una fecha de inicio definida. No obstante, si se repite el esquema de temporadas previas, el torneo comenzaría en septiembre.