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Oficial: Universitario anunció a su entrenador para luchar por el título: "Dirección correcta"

Universitario de Deportes utilizó sus redes sociales para presentar a su entrenador. El estratega expresó su emoción por firmar con los cremas.

    Jesús Yupanqui
    Universitario anunció a su entrenador para lograr el título.
    Universitario anunció a su entrenador para lograr el título. | FOTO: Universitario
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    Universitario tiene un objetivo: llegar a la final de la Liga Peruana de Vóley 2026-27. Lejos de cometer locuras en el mercado de pases, las cremas quieren mantener la base del plantel que logró el tercer puesto e incorporar destacados talentos (ya adelantaron que uno de sus refuerzos llegará de Alianza Lima o San Martín).

    Fichajes de la Liga Peruana Vóley con Alianza Lima, San Martín, Universitario y Regatas.

    PUEDES VER: Fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: refuerzos, salidas, renovaciones y rumores

    Pero, como todo proyecto, es importante tener un estratega que entienda el plan que se está elaborando y, sobre todo, se identifique con el club. En Universitario decidieron continuar con Francisco Hervás.

    "En la dirección correcta. Francisco Hervás seguirá liderando a nuestras Pumas la siguiente temporada. ¡Con garra siempre, profe!", expresó la U en sus redes sociales. Como era de esperarse, los hinchas pidieron al estratega español el título.

    Universitario vóley

    Francisco Hervás seguirá como entrenador de Universitario.

    Francisco Hervás ya había adelantado que tenía todo encaminado para firmar su renovación con Universitario. El ex-DT de la selección peruana contó que se siente muy tranquilo en la U y les tomó mucho cariño a las Pumas.

    Refuerzos de Universitario para la Liga Peruana de Vóley

    Universitario adelantó que no cometerá locuras en el mercado de pases. Realizará una importante inversión en infraestructura. Pero eso no impide que vaya en busca de destacadas voleibolistas.

    Confirmaron que tienen todo encaminado con una voleibolista que participó en la final entre Alianza Lima y San Martín. También irán por refuerzos internacionales, posiblemente del mercado brasileño.

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    Jesús Yupanqui
    AUTOR: Jesús Yupanqui

    Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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